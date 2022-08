Arisa, pizzo rosso e scollatura audace. E su Instagram festeggia un nuovo traguardo

Fonte: IPA Arisa

Ha appena compiuto 40 anni, e per festeggiare Arisa ha annunciato ai fan una bellissima sorpresa. Lo ha fatto con un post di ringraziamento ai suoi follower, con il quale ha mostrato ancora una volta tutta la sua sensualità. Nello scatto su Instagram la cantante è apparsa con un top in pizzo rosso e una profonda scollatura, che ha lasciato a bocca aperta i fan.

Arisa in tutta la sua sensualità: il look su Instagram

Solo qualche giorno fa Arisa aveva mostrato il suo ennesimo cambio di look, sfoggiando un taglio cortissimo e biondo platino. Camaleontica, eccentrica e mai banale, la cantante oggi ha condiviso su Instagram uno scatto da cui traspare tutta la sua sensualità.

Una lunga chioma castana, un top in pizzo rosso super glamour con una scollatura audace e provocante: Arisa si è presentata così sul suo profilo Instagram, tra una cascata di gioielli e un make up intenso che mette in risalto le labbra carnose. L’artista ha approfittato di questo nuovo scatto per ringraziare i suoi fan degli auguri ricevuti: ha infatti appena spento 40 candeline, un traguardo importante che le ha regalato nuove consapevolezze e tanto amore per sé stessa.

“Sono una persona che muore e rinasce continuamente (…) Adesso che sto per compiere 40 anni vorrei dimostrare alle donne che se si rimboccano le maniche possono essere più belle che a venti”, ha dichiarato poco tempo fa. Questo amore verso sé stessa e la libertà ritrovata dopo anni di non accettazione emergono chiaramente anche dai social, dove Arisa appare semplicemente radiosa, orgogliosa finalmente di vestire i suoi panni.

Il traguardo di Arisa: i 40 anni e il nuovo singolo

L’occasione di questo nuovo post (e dell’ennesima trasformazione dell’artista) è l’uscita del suo ultimo singolo: su Instagram Arisa ha pubblicato un breve estratto del suo nuovo brano dal titolo Tu mi perdición, pezzo in lingua spagnola che segna il suo ritorno nelle radio.

Nel breve estratto si riesce ad ammirare il look in tutto il suo splendore, mostrato nei dettagli nell’ultima foto da lei pubblicata: si tratta di un completo in due pezzi in pizzo rosso, uno dei colori preferiti della cantante e sinonimo da sempre di passione e sensualità.

Arisa – consigliata dal designer e stylist Salvatore Vignola – ha scelto un crop top con maniche ampie e pantaloni a zampa: un outfit audace, che mette in risalto le sue forme, e con una scollatura generosa e provocante, perfetta per le atmosfere passionali del brano. “Ho voluto festeggiare il mio compleanno facendoci un regalo”, ha scritto l’artista a corredo della clip e facendo una sorpresa ai suoi fan.

In occasione del suo compleanno Arisa aveva confessato di voler trascorrere una giornata insieme alle persone più care: “Starò con i creatori dell’opera: mio padre e mia madre. Mi sono tenuta la serata libera per tornare dai miei in Basilicata. Ci sarà anche mia sorella Sabrina”.

A farle poi una sorpresa speciale è stato Vito Coppola che, nonostante la fine della loro relazione, le ha dedicato sui social parole meravigliose, che vanno oltre ogni etichetta: “Tu sai già tutto. Io so già tutto. L’importante è questo, e nessuno potrà e dovrà mai capire. Tanti auguri a te, che sei il pane. Buon compleanno a Te, che hai un’anima bianca come la neve, limpida come l’acqua e fresca e leggera come l’aria. Sei un dono della natura“.