Arisa stravolge il suo look: su Instagram mostra la nuova chioma biondo platino

Parola d’ordine: cambiamento. Arisa non smette mai di stupirci, rinnovando ancora una volta il suo look. La cantante negli anni ci ha abituate a vere e proprie trasformazioni radicali, da chiome lunghe e coloratissime a tagli corti e sensualissimi. Adesso, a pochi giorni dal Ferragosto, l’artista ha mostrato su Instagram il suo nuovo colore di capelli, passando dal suo colore naturale al biondo platino.

Arisa in continua trasformazione: da mora alla chioma biondo platino

Se c’è un’artista che non ha paura dei cambiamenti, quella è sicuramente Arisa: la cantante ci ha sorpreso molto spesso con cambi di look estremi, dimostrando la sua unicità. L’artista ha sempre amato giocare con la sua chioma, passando da acconciature lunghissime con meravigliose extension, a tagli cortissimi e sensuali, fino a rasarsi completamente i capelli.

E anche questa volta ha lasciato a bocca aperta i suoi fan, mostrandosi su Instagram con una nuova pettinatura: Arisa ha infatti deciso di dire addio al castano cioccolato con cui l’abbiamo vista negli ultimi mesi, e di tornare al suo amato biondo platino, quello dei tempi di Ballando con le stelle.

Il taglio è rimasto cortissimo e spettinato, leggermente più lungo rispetto al pixie cut pazzesco che aveva sfoggiato solo qualche mese fa sempre sul suo profilo Instagram. Per lei, come sempre, il cambiamento è stato radicale: una scelta dettata dal caldo dell’estate, perfetto da mostrare durante le serate estive, che portano con loro la voglia di libertà e di rinnovamento.

E per gestire un cambio di colore così estremo – da una delle tonalità di colore più scure al platino – la cantante si è rivolta agli esperti della boutique Arvi’s Milano, che sul loro profilo Instagram hanno pubblicato una foto del nuovo look dell’artista.

I suoi fan ovviamente hanno accolto benissimo la sua ennesima trasformazione, commentando: “Bruna, rosa, bionda è sempre un incanto”. E non possiamo che dare loro ragione.

Arisa, la voglia di cambiamento e di libertà

“Camaleontica“: se ci chiedessero di descrivere Arisa con una sola parola, probabilmente sarebbe questa. La cantante non ha mai avuto paura di osare, e oltre a dimostrare il suo enorme talento in ogni sua performance, ha mostrato negli anni la sua unicità anche nei suoi look, sempre diversi e rispondenti alla sua personalità.

Sono stati i capelli il campo dove ha giocato le sue grandi battaglie, specchio anche dei suoi cambiamenti interiori. Dai look cortissimi e biondissimi, al caschetto – basti pensare al suo esordio a Sanremo con Sincerità – e ancora il biondo, il rosa e poi l’elegante nero cioccolato degli ultimi mesi.

Non ha mai nascosto infatti di soffrire di tricotillomania, un disturbo di natura psicologica che l’ha portata più volte in passato a strapparsi i capelli, soprattutto in momenti di forte stress. Dei suoi periodi bui e dolorosi Arisa ne ha fatto quasi un vanto, riuscendo ogni volta a rialzarsi, ogni volta più forte di prima: la luce che emana è chiara a tutti i suoi fan, che hanno visto in lei in tante occasioni un esempio da seguire, di accettazione e di cura di sé.

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.