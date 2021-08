Arisa, dopo Amici una nuova delusione: non sarà a Ballando con le Stelle

editato in: da

Arisa, la nuova vita riparte da se stessa: “Voglio solo amare”

Dopo Amici, Arisa avrebbe ricevuto un’altra delusione, rinunciando a Ballando con le Stelle. La cantante, come è noto, non sarà nel cast della prossima edizione dello show di Maria De Filippi. Dopo il fallimento delle trattative per un ritorno dietro la cattedra dei prof, l’artista sarebbe stata contattata da Milly Carlucci.

La conduttrice infatti sta preparando la nuova edizione della trasmissione che si preannuncia scoppiettante. Il primo concorrente confermato è stato Jacobs, ma Milly sarebbe in trattativa anche per avere Marcell Jacobs, eroe delle ultimi Olimpiadi e Paola Barale. Secondo quanto riguarda Dagospia, la Carlucci avrebbe voluto nella trasmissione Rai, Arisa, ma l’accordo sarebbe saltato.

“Dopo la mancata riconferma ad Amici di Maria De Filippi – si legge – a seguito di una trattativa complicata, con parecchi tira e molla, era pronto un altro colpo di scena: ci sono stati contatti tra Arisa e Ballando con le stelle. Nonostante l’interesse tra le parti l’accordo con lo show di Milly Carlucci non è stato trovato”. Una nuova delusione per Arisa, che sulla pista da ballo si sarebbe messa alla prova, mostrando il suo talento.

Non è chiaro ora cosa accadrà, anche se qualche tempo fa si era parlato di una possibile partecipazione della cantante a Pechino Express. Resta un mistero inoltre il futuro di Raimondo Todaro. Secondo alcune indiscrezioni il ballerino, dopo aver lasciato Ballando con le Stelle, sbarcherà ad Amici. Dovrebbe essere suo il ruolo di insegnante di danza, mentre Lorella Cuccarini, già confermatissima nel cast, passerà alla sezione canto al posto di Arisa.

“Ho scelto di lasciare il programma perché non avevo più nulla da dare e viceversa. E Milly lo sa – ha spiegato il ballerino -. Già nel 2016 ci vedemmo a cena io e lei per parlarne, ma lei riuscì a convincermi di restare ancora. Mi fa ridere chi parla di tradimento: sono certo che la stessa Milly sa che non è un tradimento il mio, ma un salto”. La sua partecipazione al talent però non è stata ancora confermata. “Non ho firmato alcun contratto e non c’è alcuna trattativa al momento – ha assicurato Todaro -. Questo non significa che non mi piacerebbe ci fosse. Amici è un programma che seguo da sempre, la madre di mia figlia lavora lì”.