Fonte: IPA Antonella Clerici

L’età che avanza? Rimane un argomento spinoso per molti, di certo non facile da affrontare. E non lo è nemmeno per Antonella Clerici, la splendida conduttrice che negli ultimi anni ha ritrovato un equilibrio importante, professionale e sentimentale. Al fianco di Vittorio Garrone, la Clerici è rinata. Ma ha confessato di aver vissuto malissimo i suoi 50 anni.

Antonella Clerici, il rapporto con l’età che avanza

“Ho vissuto bene, ho avuto più di quello che sognavo. Sono una donna fortunata. Ma il tempo resta un nemico nascosto”. Con queste parole, Antonella Clerici ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, dove si è soffermata a parlare dei “bilanci”, in un filo sospeso tra passato, presente e futuro. E dove il rapporto con l’età è oggi molto più equilibrato, rispetto soprattutto a quando ha compiuto 50 anni.

Il 6 dicembre 2024 è prossima ai 61 anni. Ma averli compiuti non è stato “traumatico” come i 50. “Li ho vissuti malissimo. Avrebbero dovuto essere molto più problematici i 60… Invece… Un po’ perché avevo perso mia madre quando lei aveva 55 anni e dunque per me quell’età si portava dietro una negatività forte, un senso di morte. Poi perché arrivò la menopausa e pensai: oramai sono vecchia. Oggi, avendone compiuti 60, mi dico: ma magari ne avessi 50. Solo che la menopausa ‘avvelena’ quel decennio. Ti finisce il ciclo e dunque termina una parte di te”. Ma il bilancio non si chiude di certo in negativo per questo motivo, poiché è l’età fortunata in cui ha incontrato il suo grande amore: Vittorio Garrone.

Il tempo è passato, certo, ma è un privilegio. Sotto ogni aspetto. La Clerici si sente invecchiata, ma lo ammette con consapevolezza e serenità. “A 30 anni ero una bella donna, mi guardavano, perdoni il termine, con la bava alla bocca. Ora sono una bella signora consapevole della sua età”. Si è definita una persona seria, e del resto considera una ricchezza diventare vecchi. “Hai tante cose da raccontare, tante persone a cui hai voluto bene, tante storie”.

L’amore con Vittorio Garrone

Nonostante il rapporto complesso con i 50 anni, la Clerici si è detta in realtà “privilegiata” di aver conosciuto Vittorio Garrone proprio in quel momento della sua vita. “Gli dissi: beh, siamo grandi. Lui mi rispose regalandomi una clessidra e dicendomi: tu sei il tempo senza”. La conduttrice ha ammesso di aver avuto una vita piuttosto complessa dal punto di vista sentimentale, ma Vittorio è stato un regalo del destino, l’incontro con l’anima gemella. Che è arrivato nel momento giusto, anche se “quasi per caso”.

L’operazione d’urgenza

Nei mesi scorsi, Antonella Clerici ha dovuto affrontare un’operazione d’urgenza per una “ciste borderline”, come ha svelato al settimanale Oggi. Risonanza, operazione, “ovaie, addio”. Ha ammesso di aver avuto fortuna, perché, se non fosse andata a Roma quel giorno, non si sarebbe sottoposta alla visita con il suo ginecologo. “A volte il tempo devi batterlo sul tempo”. E ha citato il suo patto di fedeltà con il pubblico: “Raccontarlo mi è venuto naturale”. Anche e soprattutto per un tema a lei caro: la prevenzione.