“Quella volta che ho scoperto di essere cornuta”: la confessione di Antonella Clerici

Amicizia, amore, ma anche i momenti più complicati: Antonella Clerici, amata conduttrice televisiva, si è sbottonata sulla propria vita parlando un po’ di tutto: degli uomini, dell’affetto che nutre per una collega e non solo. Infatti è anche tornata indietro con la memoria a quella volta in cui ha scoperto di essere cornuta, un tradimento finito in prima pagina sui giornali di gossip.

Antonella Clerici, come aveva scoperto il tradimento

C’è chi scopre il tradimento guardando il cellulare dell’altra persona, oppure chi se ne accorge da piccoli dettagli rivelatori e ancora chi lo viene a sapere grazie a una terza persona. Per Antonella Clerici non è andata così.

Amata conduttrice televisiva, al momento è impegnata in televisione con È sempre mezzogiorno e con The Voice Senior. E se la vita professionale è ricca e impegnativa, quella personale le regala altrettante soddisfazioni: da diversi anni infatti è fidanzata con Vittorio Garrone e le cose tra loro procedono a gonfie vele.

Ma nel suo passato ci sono stati anche momenti di sofferenza come ha ricordato a Chi. Al settimanale diretto da Alfonso Signorini ha raccontato di come aveva scoperto il tradimento. Quello di Eddy Martens che è stato per alcuni anni il suo compagno e che le ha fatto anche il regalo più bello: diventare mamma di Maelle.

Antonella Clerici ha ripercorso come ha scoperto il tradimento. Lo ha fatto per spiegare come lei non nasconda nulla al pubblico: “Se mi sono sposata in segreto con Vittorio? Con la mia sincerità non potrei nascondervelo, anche perché non vedrei il mistero. Ci sono personaggi pubblici che condividono il lavoro ma non la vita privata, io ho fatto un patto con il pubblico: sapete tutto di me, non è che decido di parlare solo quando mi fa comodo”.

E proprio questo l’ha spinta a ricordare quando ha saputo delle corna di Eddy Martens.: “Ricordo quando, sulla copertina di Chi, pubblicaste le foto di Eddy con un’altra – ha detto nell’intervista -. Alfonso mi avvisò per tempo, prima che arrivasse in edicola e mi venisse un colpo. Tutta l’Italia scoprì che ero cornuta. Fa parte delle regole, i giornali fanno il loro lavoro”.

Possiamo immaginare che per la conduttrice non fu facile, ma ora quel periodo difficile è passato e lei è felice accanto a Vittorio Garrone.

Antonella Clerici, gli uomini e l’affetto per una collega

Dalle pagine di Chi emerge un’Antonella Clerici a 360 gradi, nel corso dell’intervista ha parlato di tanti argomenti diversi come gli uomini e l’amore. A riguardo ha detto: “Ho capito che maturano dopo i 50 anni. E solo allora anche per loro l’amore diventa un romanzo. Per le donne, invece, lo è sempre”.

Quella che viene fuori dalle pagine del giornale è una donna consapevole, felice e appagata.

Poi al settimanale diretto da Alfonso Signorini ha svelato qualcosa di più della sua amicizia con Silvia Toffanin con la quale era stata fotografata a Portofino: “Mi piace molto, le voglio bene, potrebbe essere mia figlia. La trovo una ragazza intelligente – ha detto per poi aggiungere -. E non lo dico per crearmi buoni rapporti con Mediaset, la mia carriera finirà in Rai”.

E Antonella in Rai sta ottenendo grandi soddisfazioni: non solo con È sempre mezzogiorno, infatti ha ripreso il via The Voice Senior: la prima puntata è andata in onda il 13 gennaio e il programma è sempre molto apprezzato dal pubblico.