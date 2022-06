Silvia Toffanin, vacanze con Antonella Clerici. E in tv sostituisce Maria De Filippi

Fonte: ANSA Silvia Toffanin sostituirà Maria De Filippi?

Per Silvia Toffanin Portofino è casa: ormai da anni ha scelto la Riviera Ligure come dimora per la sua famiglia. Antonella Clerici, dal canto suo, nel corso degli anni ha passato molto tempo in questa regione ed è proprio il suggestivo borgo di Portofino che ha scelto per trascorrere alcuni giorni di vacanza con il compagno e la figlia. Un’occasione perfetta per un incontro tra le due conduttrici, tra le più amate dei palinsesti televisivi.

Silvia Toffanin e Antonella Clerici, insieme a Portofino

Una delle conduttrici più amate dei palinsesti Rai e una delle più amate di quelli Mediaset insieme durante le vacanze: Antonella Clerici e Silvia Toffanin sono state pizzicate a Portofino in atteggiamenti che rivelano che tra le due c’è una bella amicizia.

Negli scatti che sono stati pubblicati dal settimanale Chi le due sono ritratte affiatate e sorridenti: qualche chiacchiera e del tempo trascorso assieme nel giardino della villa affitata da Antonella. Non manca anche un’immagine che li ritrae camminare abbracciate.

Insomma fotografie che raccontano di un bel rapporto di amicizia, e di un legame vero lontano dalle telecamere.

E se Antonella ha scelto Portofino per trascorrere qualche giornata di relax insieme al compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle, Silvia nel borgo ligure vive ormai da diversi anni insieme al compagno Piersilvio Berlusconi e ai figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Entrambe le conduttrici sono reduci da una stagione ricca di impegni televisivi e soddisfazioni e ora per loro è giunto il momento di godersi il meritato riposo.

Silvia Toffanin e Antonella Clerici, gli impegni professionali

Calato il sipario sul palinsesto invernale Silvia Toffanin e Antonella Clerici possono dedicarsi al riposo e alla famiglia. Entrambe hanno vissuto un periodo ricco di impegni lavorativi. La prima con il doppio appuntamento di Verissimo che ha tenuto compagnia ai telespettatori tutti i fine settimana, sia il sabato sia la domenica. La seconda con il programma È sempre mezzogiorno in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1. E The Voice Senior, il talent di cui è andata in onda la seconda edizione.

Ora è tempo di vacanze, di mare e di relax. Anche con le amiche.

Silvia Toffanin in tv sostituisce Maria De Filippi

E instanto si delineano i progetti per il prossimo anno, ma anche le voci di clamorosi cambiamenti. Una di queste vedrebbe Silvia Toffanin sostituire Maria De Filippi. I rumor, che sono stati riportati da BlastingNews, raccontano infatti che la conduttrice di Verissimo potrebbe prendere il posto dell’ideatrice di Amici nel day time, ovvero tutta la fase del talent narrata nella fascia pomeridiana.

Per ora non ci sono state ancora conferme o smentite a rigurado, ma una cosa è certa: se dovesse essere confermato il cambio al timone, per Silvia Toffanin potrebbe essere una nuova interessante prova. Talentuosa, pacata e capace di entrare in sintonia con i suoi ospiti, negli anni ha dimostrato un grande talento televisivo. Proprio come Maria de Filippi, che ha sempre condotto con classe, e in maniera molto informale, ogni sua trasmissione.

Come si suol dire: non ci resta che attendere per scoprire se le voci troveranno in qualche modo conferma.