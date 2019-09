Antonella Clerici lancia una frecciatina alla D’Urso su Instagram

editato in: da

Ad Antonella Clerici è bastata una foto per sollevare l’attenzione del web e accendere le voci su una possibile rivalità con Barbara D’Urso.

Tutto nasce dal ritorno in tv di Barbara D’Urso dopo le vacanze estive. La conduttrice, dopo aver ripreso la guida di Pomeriggio Cinque, ha annunciato, con uno spot che lascia tutti senza parole, la nuova edizione di Live – Non è la D’Urso. Nella pubblicità la D’Urso indossa i panni di Wonder Woman e, sotto gli occhi attoniti dei passanti, cammina in verticale sui grattacieli.

Un travestimento che non passa inosservato e che Barbara D’Urso ha mostrato sui suoi profili social. A notarlo anche Antonella Clerici che, in vena di ricordi, ha postato una vecchia foto risalente al 2009, in cui anche lei è travestita da Wonder Woman sul set di Tutti pazzi per la tele. Un post senza commenti, ma che molti hanno preso come una chiara frecciatina a Barbara D’Urso.

Diversi, infatti, i follower che, sotto la foto pubblicata dalla Clerici, affermano di aver notato una frecciatina a Barbara D’Urso. “Ogni riferimento è puramente casuale!” ha scritto un utente, sulla stessa linea di tanti altri messaggi.

Le rivalità femminili, si sa, hanno sempre attirato l’attenzione del pubblico e si sono rivelate sempre molto aspre. Basti pensare a Lorella Cuccarini ed Heather Parisi, Romina Power e Loredana Lecciso, Simona Ventura e Alessia Marcuzzi o a Meghan Markle e Kate Middleton. A questa lista si aggiungeranno anche le due conduttrici?

Nessuna risposta ai commenti da parte di Antonella Clerici che, dopo aver pubblicato la foto, ha deciso di non alimentare la polemica e di lasciar cadere la questione, almeno per ora. Silenzio anche da parte di Barbara D’Urso, che sembra non aver colto il riferimento al suo travestimento.

D’altronde, la conduttrice è attualmente molto impegnata. L’inizio dei suoi programmi la terrà occupata per sei giorni alla settimana. E, nonostante una brutta e pericolosa caduta, è tornata al lavoro più carica che mai, promettendo grandi novità, interviste interessanti e succosi scoop. Antonella Clerici, invece, sembra volersi godere ancora un po’ di vacanze prima di mettere in cantiere nuovi progetti lavorativi.

La domanda, però, resta. Il post della Clerici è una vera frecciatina a Barbara D’Urso?