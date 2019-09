Antonella Clerici, amara delusione su Instagram. Il rimpianto alla Prova del Cuoco

editato in: da

Antonella Clerici: amore, figlia, carriera

Ricomincia la stagione televisiva ma Antonella Clerici non ci sarà.

Esclusa dai palinsesti Rai, la presentatrice ha voluto in qualche modo essere vicina ai colleghi che riprendono il lavoro. Ma il suo messaggio di auguri è intriso di amarezza. Sul suo profilo Instagram Antonellina ha pubblicato una foto della figlia Maelle col grembiule. La piccola è seduta in auto mentre viene accompagnata al suo primo giorno di scuola.

La Clerici commenta, evidentemente rattristata:

In bocca al lupo a tutti gli amici che iniziano la stagione tv, io inizio quella scolastica con Maelle.

Un messaggio che davvero non nasconde la delusione per essere stata messa da parte dopo anni di onorato servizio e grandi successi in Rai. In molte le colleghe che le rispondono solerti: da Mara Venier, che domenica 15 settembre ricomincia con Domenica In, a Caterina Balivo pronta a partire con la nuova stagione di Vieni da Me.

Il pubblico si stringe attorno ad Antonellina e qualcuno la rimpiange ancora alla Prova del Cuoco, per il secondo anno guidata da Elisa Isoardi che farà debuttare anche il suo cane Zenit in tv:

Antonella ci manchi alla prova del cuoco

E ancora:

Ci manchi, in tv il mezzogiorno non è più lo stesso❤… buona vita Antonella!

Altri sperano in un ripensamento dei vertici della tv di Stato:

Antonella spero che tu possa iniziare anche la stagione Tv!non possiamo stare senza il tuo sorriso,la tua simpatia e la tua professionalita’!torna presto!

E qualcuno cerca di consolare la presentatrice, ricordandole che fare la mamma è il lavoro più gratificante del mondo:

Posso dirti la mia…. Cominci la stagione piu’ bella… Niente e’ piu’ bello del tempo dedicato a un figlio💕💕💕

Diversi follower condividono questo pensiero:

Da questo anno ti dedicherai di più a Maelle, scelta dettata dal cuore di mamma, brava Anto e buon anno scolastico a Maelle ed a tutti i ragazzi/e che cominciano le scuole

Rivedremo la Clerici in tv alla conduzione dello Zecchino d’Oro, in attesa che magari qualcosa si smuova.