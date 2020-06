Angelina Jolie, la verità sul divorzio da Brad Pitt: “È stata la decisione giusta”

editato in: da

Angelina Jolie, 45 anni ed è sempre la più bella: i suoi amori

Non è certo la prima volta che Angelina Jolie si racconta, affrontando il doloroso tema del suo divorzio, ma in quest’ultima occasione si è lasciata andare ad alcuni dettagli che non aveva mai confessato, spiegando il motivo che l’ha portata a dire addio a Brad Pitt.

Intervistata in esclusiva da Vogue India, la splendida attrice Angelina Jolie ha parlato di un argomento delicatissimo, che in qualità di ambasciatrice di buona volontà per l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la tocca molto da vicino. Ripercorrendo la sua intensa attività umanitaria a favore di coloro che fuggono da zone di guerra o da persecuzioni politiche e religiose, la Jolie ha affrontato il tema della sua maternità adottiva. L’attrice è infatti mamma di sei splendidi ragazzi, tre dei quali sono stati adottati in situazioni piuttosto difficili.

“Ognuno è un modo bellissimo di diventare famiglia. L’importante è parlare apertamente di tutto ciò. A casa nostra ‘adozione’ e ‘orfanotrofio’ sono parole positive” – ha svelato Angelina. “Con i miei figli adottivi non posso parlare di gravidanza, ma descrivo con molti dettagli e con molto amore il viaggio per incontrarli e di come è stato guardarli negli occhi per la prima volta”. Sui suoi splendidi figli, la Jolie ha speso milioni di parole bellissime nel corso degli anni, ed è evidente che la sua missione di mamma è sempre stata quella di tutelare il loro benessere.

Ed è in quest’ottica che emerge un nuovo dettaglio sul divorzio da Brad Pitt: “Mi sono separata per il bene della mia famiglia. È stata la decisione giusta. Continuo a concentrarmi sul loro benessere”. L’attrice ha poi proseguito, parlando della bufera mediatica che ha fatto seguito alla sua separazione: “Alcuni hanno approfittato del mio silenzio e i bambini vedono bugie su di loro sui media, ma io ricordo loro che conoscono la verità e conoscono loro stessi. In realtà, sono sei ragazzi molto forti e coraggiosi”.

Angelina Jolie e Brad Pitt sono stati per molti anni la coppia d’oro di Hollywood. La loro relazione, sin dal colpo di fulmine scoccato sul set di Mr. & Mrs. Smith, è sempre stata sotto le luci dei riflettori. Il matrimonio da sogno con cui le due stelle del cinema hanno pronunciato il fatidico sì ha fatto innamorare milioni di persone, e nessuno poteva immaginare quello che sarebbe accaduto in seguito. La Jolie ha presentato istanza di divorzio sul finire dell’estate del 2016, infrangendo il sogno dei tantissimi fan dei Brangelina. Dal 2019, l’attrice è tornata legalmente single.