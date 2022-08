Angelica Benevieri, chi è la TikToker al fianco di Manuel Bortuzzo

Fonte: Ansa Le coppie più belle del 2022 che ci fanno sognare

Manuel Bortuzzo ha dimenticato molto in fretta Lulù Selassiè, e ha annunciato pubblicamente la relazione con la nuova fiamma, la TikToker Angelica Benevieri. La foto del bacio è diventata subito virale, facendo impazzire il web, e facendo rimbalzare ovunque una domanda: chi è la bella Angelica? Chissà se papà Franco questa volta sarà d’accordo, o metterà di nuovo i bastoni tra le ruote nella vita sentimentale del figlio.

Manuel Bortuzzo esce allo scoperto con la nuova fidanzata

In questi mesi abbiamo imparato a conoscere bene Manuel Bortuzzo, e sappiamo che la sua vita privata resta tale per poco. Il nuotatore, dopo la relazione da sogno con Lulù Selassiè, iniziata nella casa del Grande Fratello Vip, e finita con un comunicato stampa (casualmente all’uscita del suo nuovo docu-film) ha annunciato l’inizio di una nuova love story, con una storia condivisa sul suo profilo e quello della sua nuova fidanzata, Angelica Benevieri.

Una foto di un bacio, che ha subito fatto il giro del web, dividendo i suoi fan, tra quelli che ancora tifano per Lulù e quelli che sono felicissimi per il loro beniamino. Un’ ufficializzazione repentina, che, secondo i maligni, sa più di tentativo di rilancio e una ricerca di pubblicità.

Cosa ne penserà l’onnipresente papà Franco? Avrà approvato questa relazione? Fu proprio lui a mettere i bastoni tra le ruote, sin dal primo giorno, nella relazione tra Manuel e la Princess, iniziando poi una serie di teatrini sui social che hanno messo in cattiva luce anche il figlio.

Anche se è presto per pensare al futuro, speriamo che questa volta il signor Bortuzzo resti in disparte, e faccia vivere a suo figlio, che a soli 23 anni ha già affrontato una tragedia immensa, qualche attimo di felicità con la sua nuova fidanzata.

Chi è Angelica Benevieri, la nuova fidanzata di Manuel

In molti in queste ore si stanno chiedendo chi è Angelica Benevieri, e dove l’abbiano già vista. La ragazza è una nota TikToker, che vanta già oltre 300mila followers sulla piattaforma. Non solo influencer, nella sua breve carriera (Angelica ha 20 anni!), l’abbiamo già conosciuta in tv nel programma di Cesare Bocci Imperfetti sconosciuti e ha anche recitato nella fiction Le indagini di Lolita Lobosco, al fianco di Luisa Ranieri.

La ragazza è balzata agli onori della cronaca per questo inaspettato bacio con Manuel Bortuzzo, che ufficializza la loro storia, sulle note di una canzone di Ultimo. Della vita sentimentale di Angelica prima dell’ex gieffino non si sa nulla. Fisico prorompente, look di tendenza, così appare la ragazza sul suo profilo Instagram, e ci ricorda un po’ l’ex famosa del bel nuotatore.

Intanto, Lulù Selassiè sembra inarrestabile: la principessa etiope è pronta al suo debutto musicale, e non solo, ha promesso che pubblicherà a breve un libro, e terrà sui social una rubrica sulla lettura, una delle sue grandi passioni. Sul fronte sentimentale, invece, tutto tace, e molti ipotizzano che la ragazza sia ancora innamorata del nuotatore, che non riesce a dimenticare, dopo l’improvvisa rottura avvenuta ad aprile.