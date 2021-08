Amici, Sangiovanni e Giulia Stabile: “Commenti pesanti e minacce di morte”

editato in: da

Giulia Stabile: fidanzato, genitori, TikTok e la vittoria ad Amici 2021

Sangiovanni risponde agli attacchi feroci e alle critiche ricevuti dopo Amici e che hanno visto coinvolta anche la fidanzata Giulia Stabile. Nel corso dell’avventura nello show di Maria De Filippi i due ragazzi si sono innamorati e oggi formano una coppia felice e affiatata. A turbare la loro serenità gli haters che non perdono occasione per offendere le giovani celebrity con commenti pesanti e minacce di morte. Come ha raccontato lo stesso Sangiovanni su Instagram.

“Penso che il mondo sia alla ricerca costante di un nemico, di qualcuno a cui addossare le colpe di qualcosa, o l’odio che hanno dentro di sé – ha spiegato -. Molto spesso leggo commenti pesanti, minacce di morte. Quando non ho fatto altro che fare ciò che mi piace, la musica. Nessuno merita tutto ciò, ma un giorno lo capiranno. Io nel mentre ho scritto un altro disco”.

Sangiovanni, che ha raccontato più volte di aver vissuto grandi difficoltà in passato, ha poi confessato di non vivere sempre bene il rapporto con la fama. “Non sto sempre bene, va a momenti chiaramente – ha svelato -, ma mi ritengo fortunato e privilegiato sebbene anche questa vita abbia le proprie difficoltà. Penso sempre a chi non ha la stessa fortuna o le stesse possibilità e mi rendo conto che non posso lamentarmi”.

Infine Sangiovanni ha replicato a chi mette in dubbio il suo amore per Giulia Stabile. I due ragazzi si sono conosciuti e innamorati nella scuola di Maria De Filippi. Un sentimento che è continuato anche lontano dalle telecamere, mentre altre coppie, come quelle formate da Martina Miliddi e Aka7even e da Deddy e Rosa, si sono dette addio. Fuori dagli studi televisivi, il cantante e la ballerina hanno trovato la loro dimensione e insieme sono molto felici. In tanti però non credono nella loro relazione e li accusano di postare poche foto di coppia. “I social non sono la vita reale e lo sappiamo tutti – ha spiegato -. Smettiamo di pensare che un rapporto svanisca solo perché non si pubblica una foto insieme, smettiamola di creare storie inesistenti rischiando solo di ferire e/o infastidire. Cerchiamo di dare un senso a questi social, cerchiamo di usarlo per condividere speranza, allegria, bei messaggi, ma non odio”.