Sangiovanni, il segreto dei suoi look rosa

Perché Sangiovanni si veste di rosa? Il cantante di Amici sta scalando le classifiche italiane con i suoi singoli Lady e Malibu. Un enorme successo, legato al suo talento e alla capacità di lanciare messaggi importanti. Non solo attraverso i brani che scrive e porta sul palco, ma anche grazie al suo look.

In tanti infatti hanno notato come gli outfit di Sangiovanni siano quasi sempre rosa o fucsia. Una scelta ben precisa che l’artista ha sottolineato a Battiti Live. Nel programma condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, il cantante ha risposto alle domande dei fan, raccontando di indossare look rosa per un motivo molto particolare. “È un colore che quando vedo e indosso mi sa sentire bene. Mi sento me stesso”, ha confessato.

I colori d’altronde non hanno genere. Le associazioni di alcune nuance a un determinato sesso sono infatti dei costrutti sociali che, ora più che mai, abbiamo la possibilità di scardinare e cambiare. Il rosa e il fucsia sono colori da sempre associati alla femminilità, sdoganare questi colori anche per gli uomini è l’obiettivo di Sangiovanni. Nonostante la giovane età, l’artista e fidanzato di Giulia Stabile ha le idee molto chiare riguardo le responsabilità che derivano dalla sua fama e non ha paura di dire ciò che pensa.

Solo qualche settimana fa il cantante aveva raccontato di essere stato insultato per strada perché vestito con abiti fucsia. “Incrocio un tipo che mi guarda e mi fa: ‘Ma non ti vergogni?’ – aveva raccontato su Instagram -. Ero vestito di fucsia. Non lo dico perché ci sto male, anche perché a me queste cose non mi toccano per niente. Non darò mai la soddisfazione di vedermi stare male, non darò mai vinta a nessuno questa cosa, me ne frego abbastanza”.

L’artista di Amici aveva sfruttato l’episodio per invitare i follower a una riflessione importante. “Volevo dirvelo per farvi riflettere sul fatto che in Italia ci sia una forte chiusura mentale – aveva spiegato -. Non siamo liberi di essere le persone che vogliamo essere, non siamo liberi di vestirci come ci pare, di amare chi vogliamo per la paura di essere giudicati. Però questa cosa si può combattere”.