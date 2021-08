Amici, Rosa e Deddy di nuovo insieme: gli indizi

editato in: da

Dopo la love story ad Amici e l’addio, Deddy e Rosa sarebbero tornati insieme. Lo svelano una serie di indizi che lasciano ipotizzare un ritorno di fiamma fra il cantante e la ballerina. Il loro amore era nato nella scuola di Maria De Filippi, cresciuto fra una prova e l’altra, e divenuto da subito importante.

Deddy e Rosa avevano fatto sognare il pubblico sino alla rottura, arrivata a poche settimane dalla finalissima dello show. Ad annunciare l’addio era stata la ballerina che però non aveva fornito spiegazioni su quanto fosse accaduto, limitandosi a chiedere rispetto e silenzio. Il cantante invece, fra i protagonisti di Battiti Live, si era sempre rifiutato di commentare.

La relazione sembrava ormai archiviata, ma ora qualcosa potrebbe essere cambiato. Deddy e Rosa si sarebbero riavvicinati, creando di nuovo il feeling che avevano nella scuola di Amici. A rivelarlo alcuni indizi che arrivano da Instagram. Il primo riguarda una diretta di Deddy durante la quale Rosa non solo sarebbe apparsa fra gli utenti, ma avrebbe inviato all’ex anche dei cuoricini. Poco dopo nelle Stories del cantante sarebbero apparsi altri segnali di un possibile ritorno di fiamma. In un video infatti si vede l’artista cantare Potremmo ritornare, celebre canzone di Tiziano Ferro, mentre alle sue spalle in tv scorrono le immagini di un bacio fra lui e Rosa.

Solo una coincidenza? In tanti sono certi di no. A rafforzare l’ipotesi che l’amore sia tornato anche Aka7even, amico di Rosa e Deddy, che avrebbe fatto da Cupido per riunire la coppia. “Ho un freccia come cupido – ha scritto l’artista -. Buongiorno a stanz!”.

“La relazione tra me e Deddy, pur essendo nata in un contesto molto lontano dalla nostra quotidianità, è stata per me davvero importante”, aveva confessato Rosa, parlando dell’amore per Deddy. I due, dopo una lunga distanza, sarebbero tornati a sorridere insieme. Nel frattempo procede a gonfie vele un’altra storia d’amore nata ad Amici, quella fra Sangiovanni e Giulia Stabile, mentre sarebbe stata definitivamente archiviata la relazione fra Aka7even e Martina. Quest’ultima infatti ha ormai trovato la felicità con Raffaele Renda, un altro concorrente dello show e amico del cantante.