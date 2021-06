“Martina e Raffaele di Amici già in crisi”: la ballerina rompe il silenzio

editato in: da

Martina Miliddi rompe il silenzio su una possibile crisi con Raffaele Renda. L’ex ballerina di Amici ha voluto chiarire la sua situazione sentimentale dopo che su Instagram in tanti avevano parlato di un addio fra i ragazzi a poche settimane dall’inizio della loro love story.

Una relazione molto discussa, nata dopo la fine di Amici e della storia d’amore di Martina con Aka7even, personaggio amatissimo dello show. Nel corso della sua esperienza nello show di Maria De Filippi, la Miliddi si era innamorata del cantante, salvo poi lasciarlo proprio quando aveva iniziato a provare dei sentimenti per Raffaele. Eliminati entrambi dal programma, i due ragazzi si erano ritrovati lontano dai riflettori, iniziando una storia che è stata criticata aspramente da alcuni follower su Instagram.

Negli ultimi giorni i fan avevano raccolto sui social alcuni indizi che facevano pensare a un addio fra Martina e Raffaele. In particolare la ballerina aveva postato una strofa della canzone Estranei a partire da ieri di Alessandra Amoroso che recita: “Che me ne frega di esserti amica. Mi sembra assurdo solo a pensarci. Cosa vuoi che dica? Guardaci, guardaci adesso, non c’è più un gesto, non c’è compromesso”. Un gesto che aveva portato in tanti a ipotizzare la fine della relazione. Sulla vicenda è intervenuta la stessa Martina che ha chiarito la situazione.

“Ragazzi leggevo i messaggi che mi state continuando a mandare – ha detto -. È tutto a posto. Io e Raffaele stiamo bene. Vi voglio bene. Vi mando un abbraccio”. Nessuna crisi fra i due dunque, ma un amore che, almeno nell’apparenza, continua a procedere a gonfie vele.

Diverso il destino per altre coppie nate ad Amici. Sangiovanni e Giulia non hanno mai vissuto momenti di crisi e, dopo una finale in cui si sono scontrati per la vittoria, sono più innamorati che mai. Rosa e Deddy invece si sono lasciati. A rivelarlo è stata la ballerina dopo un mese di silenzio in cui non aveva voluto mettere in chiaro il suo rapporto con l’artista. Secondo alcune indiscrezioni dietro la fine del legame ci sarebbe un’altra ragazza che avrebbe stregato Deddy, portandolo a lasciare la fidanzata.