Amici 21, Tommaso in crisi: LDA svela un retroscena sulla sfida del cantante

Nella scuola di Amici le sfide sono all’ordine del giorno: i professori stanno facendo a gara per accaparrarsi il maggior numero di banchi, proponendo compiti sempre più complessi. A farne le spese sono sempre i ragazzi, ovviamente, che dovranno confrontarsi con le loro insicurezze.

Amici, Tommaso va in crisi

Durante l’appuntamento speciale della domenica pomeriggio, Tommaso si è ritrovato ultimo in classifica: i cantanti infatti sono stati giudicati da J-Ax durante una prova di creatività, dove ognuno ha dimostrato le proprie capacità. Il giovane artista però non è riuscito a convincere il rapper, giudice speciale della puntata, ed è finito così in sfida. Anna Pettinelli non ha perso tempo e ha mandato la temibile busta rossa all’allievo di Lorella Cuccarini.

Ritenendo il giovane poco maturo per stare all’interno della scuola, l’insegnante di canto ha proposto una sfida con un’altra giovane e talentuosa cantante, Elena, che il ragazzo ha avuto modo di ascoltare in una registrazione. Non appena ha ascoltato le prime note accennate dalla ragazza, Tommaso si è fatto prendere dal panico: riconosciuto il talento innegabile della sua sfidante, si è lasciato andare a un pianto disperato, smorzato solo dall’affetto dei suoi compagni, che gli hanno dedicato un applauso che racchiudeva tutto il loro supporto.

LDA, il retroscena sulla sfidante di Tommaso

Mentre Tommaso si rifugiava in un pianto disperato, sentendosi già “spacciato”, LDA ha rivelato ai suoi compagni di conoscere la sfidante del ragazzo. Pare che i due si siano conosciuti ai provini e che poi abbiano passato una serata insieme: “Le ho pure scritto un inedito a sta ragazza”, ha confessato il figlio di Gigi D’Alessio.

L’imbarazzo del giovane era palese, forse perché c’è stato qualcosa in più di una semplice serata passata in compagnia l’uno dell’altra. “Vinci Tommaso, ti prego”, ha detto Luca in evidente difficoltà.

LDA, l’ennesimo confronto con Rudy Zerbi

Dopo la (s)piacevole scoperta, LDA ha incontrato il suo insegnante Rudy Zerbi, che ha voluto metterlo in guardia rispetto ad alcune dinamiche instaurate con i suoi compagni. In particolare Rudy ha mostrato al suo allievo un video in cui Alex, un altro dei cantanti della scuola, ha sminuito il suo lavoro di scrittura.

“Quando qualcuno ti dice scrittura banale tu stai zitto e mi preoccupa molto il fatto che tu non reagisca. Perché io lo farò fino a quando tu sarai qui dentro e ti difenderò da Anna Pettinelli, ma non ho intenzione di difenderti con i tuoi compagni”, gli ha fatto notare Zerbi.

Il professore di canto ha invitato il ragazzo a riascoltare le parole di Alex con attenzione, perché nei suoi commenti non c’erano affatto dei complimenti – come pensava inizialmente LDA – ma solo delle critiche per nulla costruttive: “Io credo che tu non ti renda conto. Tu parti dal concetto che sei sempre in buonafede: le parole hanno un peso caro mio. Ma tu sai il significato della parola banale?”, ha chiesto Zerbi.

E ha aggiunto: “Ti devi svegliare! Tu ultimamente stai troppo zitto, nel bene e nel male, forse non hai capito le parole di Alex”. Luca ha poi replicato: “Ho un po’ timore di parlare, il mio problema è che forse sono troppo buono e non mi rendo conto di queste cose. Devo imparare ad aprire le orecchie e guardare le cose per come stanno”.