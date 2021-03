Amici 2021, il meglio e il peggio della settimana dall’1 al 7 marzo

editato in: da

Amici 2020, i concorrenti dello show di Maria De Filippi

Settimana intensa e turbolenta per tutti gli allievi della scuola di Amici 2021. Per i cantanti, è l’ora della verità: le varie classifiche stilate svelano l’indice di gradimento dei loro brani e delle loro esibizioni. Al contempo, i ballerini si sottopongono a una prova d’improvvisazione con il celebre coreografo David Parsons. Il prof Zerbi lancia una proposta alle sue colleghe, che mette a rischio la felpa dorata degli ultimi classificati.

Amici 2021, la classifica di J-AX

Dopo la puntata di sabato 27 febbraio, in cui anche gli alunni sanzionati dal provvedimento disciplinare vengono riammessi nella scuola, i cantanti affrontano una nuova prova con un giudice speciale: J-AX. Nella puntata del 2 marzo, Maria invita gli allievi di canto, uno ad uno, ad esibirsi in studio, per essere valutati dal famoso rapper.

J-AX ascolta tutti gli inediti dei ragazzi e stila una sua personale classifica: al primo posto si posiziona Enula, seguita da Leonardo, terzo e quarto posto rispettivamente per Raffaele e Sangiovanni, quinto Esa, sesto Aka7even, settimo Deddy, penultima e ultima posizione Tancredi e Ibla.

Amici 2021, la classifica di David Parsons

In vista del serale, anche i ballerini devono affrontare una prova molto speciale: ognuno di loro si esibirà in studio, improvvisando su tre musiche diverse. Le performance saranno giudicate dal coreografo di fama internazionale David Parsons. I ragazzi vengono presentati individualmente da Elena D’Amario.

La De Filippi comunica agli studenti le valutazioni fatte da Parsons: al primo posto Samuele, al secondo Alessandro, terze a pari merito Serena e Martina, quarti ex aequo Rosa e Tommaso e ultima Giulia.

La giovane ballerina, all’ultimo posto, è molto delusa dalla sua prova, compromessa da un‘eccessiva emotività; Maria e Sangiovanni cercano, in ogni modo, di consolarla. Anche Rosa ritiene di aver sprecato un’importante opportunità: danzare davanti a David Parsons è sempre stato il suo sogno e essersi posizionata penultima in classifica le fa mettere in discussione il suo talento artistico.

Giulia, durante una lezione, si sfoga con il professionista Simone; la ragazza è demoralizzata e vede andare in fumo tutti i progressi fatti nella scuola. Il coach le spiega che il problema è solo nella sua testa e che deve ritrovare sicurezza in se stessa.

Amici 2021, le classifiche generali dei cantanti

Maria mostra agli allievi di canto le classifiche delle case discografiche e degli streaming degli ultimi singoli usciti. Calcolando una media dei voti delle case discografiche interpellate, la classifica finale risulta con queste votazioni: Enula al primo posto con 8.3, a un soffio da lei Sangiovanni con 8.23, terzo Tancredi con 7.53, segue Deddy con 6.96, Aka7even con 6.88, Leonardo con 6.53, penultimi Esa e Raffaele con 5.53 e ultima Ibla con 5.5.

La classifica degli streaming degli inediti, aggiornata al 27 febbraio mischia un po’ le carte: Sangiovanni risulta primo con Tutta la notte, Aka7even secondo con Mi manchi, Tancredi terzo con Las Vegas, quarta Enula con (Con)torta, quinto Deddy con Ancora in due, sesto Raffaele con Tasto Reset, settimo Leonardo con Orione, penultimo Esa con Ci sto male e, infine, Ibla con No te gusta.

Quest’ultima è molto delusa dai risultati ottenuti dalle classifiche e mette in discussione il suo percorso artistico: i suoi brani non convincono pubblico, giuria e case discografiche.

Amici 2021, la proposta di Rudy e la reazione di Leonardo

A seguito delle classifiche stilate, Rudy invia un videomessaggio ai cantanti: la sua proposta è quella di far entrare di diritto al serale i primi tre classificati e di eliminare gli ultimi due, indipendentemente dal giudizio degli insegnanti. Il prof Zerbi invita le sue colleghe, Arisa e Anna Pettinelli, a ragionare sugli ultimi in classifica ed, eventualmente, a mandarli a casa.

Le reazioni alla decisione di Rudy sono piuttosto accese: i ragazzi valutano una controproposta perché ritengono ingiusto interrompere il percorso di un alunno, basandosi esclusivamente sulle classifiche.

Vedendo i cantanti discutere animatamente, Zerbi interviene nuovamente; Leonardo esprime con foga la sua opinione, dicendo che reputa la sua proposta inaccettabile. Il ragazzo pensa di meritare la partecipazione al serale, molto di più dei nuovi arrivati, Gaia e Tancredi, o di altri suoi compagni poco intonati. Rudy si altera per le parole espresse dal suo allievo e, quando quest’ultimo, in un impeto di rabbia minaccia di andare via, il prof gli dice di preparare le valige.

Dopo lo scontro tra l’insegnante e il cantante, Zerbi chiede agli studenti di stilare una loro personale classifica in cui, ognuno di loro, esprimerà sei preferenze per la corsa al serale. Aka7even, Enula e Sangiovanni guadagnano 10 voti favorevoli, Leonardo, Raffaele e Tancredi ne totalizzano 7, Ibla 4, Deddy 3, Esa e Gaia 1.

Esa e Deddy sono delusi dalle parole di Leonardo e dalla votazione dei compagni, il primo reagisce con grinta, pronto a difendere la maglia dorata con le unghie e con i denti, il secondo si sente già sconfitto e viene consolato da Rosa che lo spinge a non demordere.

Amici 2021, vecchi e nuovi amori in casetta

Nelle ultime settimane, il rapporto tra Enula e Alessandro è diventato sempre più intenso. La loro amicizia affettuosa si è trasformata in un tenero sentimento. Il ballerino ha dimostrato platealmente il suo interesse per la cantante, baciandola in pubblico e davanti ai coach, durante un’esibizione. Pur provando un feeling speciale per l’intraprendente Alessandro, la cantante rivendica i suoi spazi. I ragazzi hanno una conversazione in cui si chiariscono e tra loro scatta la fatidica scintilla.

Giulia e Sangiovanni hanno vissuto un momento di distacco; il cantante, pressato dall’eccessiva gelosia di Giulia, non voleva preoccupazioni che lo distraessero dai suoi obiettivi principali, la musica e il serale. Tuttavia, il sentimento che il ragazzo prova per la ballerina ha la meglio sulla razionalità e pian, piano i due si riavvicinano. Sangiovanni prova un’attrazione irresistibile verso Giulia e non riesce a starle lontano. Del resto, è stata proprio lei ad ispirare i suoi ultimi inediti.

Amici 2021, puntata di sabato 6 marzo

La puntata si apre con l’ospite Il Tre e il suo brano Il tuo nome. Maria spiega nel dettaglio ad Arisa e ad Anna la proposta di Rudy, ovvero far concorrere, di diritto, al serale i cantanti posizionati nei primi tre posti delle classifiche ed eliminare gli ultimi due. La Pettinelli ritiene che il suo collega scarichi le sue responsabilità di insegnante, basando il suo giudizio esclusivamente sulle classifiche degli esperti, senza tener conto del percorso fatto da ogni singolo alunno nella scuola.

Per Anna, le classifiche sono solo degli strumenti per valutare ulteriormente i giovani talenti e non un verdetto definitivo. Zerbi, ribatte, definendo Arisa e la Pettinelli, le “chiocce del serale” perché tendono a proteggere i loro allievi. Le due coach di canto rifiutano la proposta di Rudy, garantendo, però, ai primi tre classificati la corsa al serale.

Martina si cimenta con il famoso musical Mary Poppins e riconquista la sua felpa dorata. Arriva il turno dei cantanti: un’ulteriore classifica con solo tre posizioni svelerà i nomi dei talenti che saranno ammessi al serale. I primi ad esibirsi sono Aka7even, Gaia e Tancredi: a sorpresa, la cantante con il suo inedito, presentato per la prima volta, Forse neanche un bacio, conquista la terza posizione. Raffaele, Leonardo e Sangiovanni cantano i loro inediti; solo quest’ultimo accede al serale, piazzandosi al secondo posto.

Ibla, Esa, Deddy ed Enula sono gli ultimi quattro cantanti ad esibirsi: al primo posto, come già confermato dalle classifiche dei giorni scorsi, si piazza Enula con la sua (Con)torta che vola direttamente al serale. I tre artisti ammessi sono dunque Gaia, Sangiovanni ed Enula mentre tutti gli altri riprendono la loro maglia dorata e proseguono la loro corsa.

Analogamente ai cantanti, i ballerini si sottopongono ad una prova per stilare una classifica: la conduttrice invita in studio il coreografo Giulio Peparini che valuterà le performance. I primi a danzare sono Samuele, Alessandro e Martina, seguiti da Rosa e Tommaso. Le esibizioni di Giulia e Serena e i voti di Peparini verranno mostrati nel daytime.