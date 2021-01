Amici 2021, il meglio e il peggio dopo le Feste

editato in: da

Amici 2020, i concorrenti dello show di Maria De Filippi

Amici 2021 ritorna dopo le feste con avvincenti novità: sfidanti da scegliere, disappunti e piccole questioni di cuore. La settimana è stata ricca di sorprese e colpi di scena: tra un passo di danza e una canzone, sono nati (e interrotti) i primi amori all’interno della scuola di Maria De Filippi.

Amici 2021, la lettera di Zerbi ad Arisa

Maria comunica ai ragazzi in casetta che Rudy ha scritto una lettera alla sua collega Arisa: il prof ha provinato una cantautrice che, secondo lui, merita di entrare nella scuola al posto di Kika, Raffaele o Arianna. Zerbi chiede ad Arisa di scegliere chi tra i suoi tre allievi dovrà sostenere la sfida di sabato con la probabile new entry.

Gli studenti ipotizzano quale potrà essere la scelta dell’insegnante e ritengono che Arianna sia quella più meritevole di andare in sfida, per il suo comportamento indisciplinato.

Arisa, appresa la notizia, è in crisi per la decisione che dovrà prendere. Incontra uno ad uno i suoi studenti. Si confronta con Arianna a cui mostra l’esibizione della sfidante: si chiama Ibla, canta in spagnolo e mostra grande sicurezza sul palco. Arianna dice alla sua insegnante che tutti in casetta pensano che Raffaele sia quello più in grado di equilibrare la sfida.

Durante il suo incontro con la prof, Kika smentisce le parole della sua compagna, e le dice che, in realtà, il nome più gettonato per la sfida è proprio quello di Arianna. Quando torna nella casa, Kika commenta con gli altri allievi le parole di Arianna. E’ molto delusa dal suo comportamento sleale e scorretto.

Anche Raffaele mostra il suo disappunto con i suoi amici e con la sua insegnante per la menzogna detta da Arianna. Secondo il cantante, Ibla è molto più forte di quest’ultima e merita molto di più di lei il banco nella scuola. Kika e Raffaele affrontano Arianna, esprimendo tutta la loro contrarietà per il suo subdolo tentativo di influenzare la scelta della professoressa.

Amici 2020, le prove di Tommaso

Prima delle feste, la maestra Celentano aveva deciso di mettere a dura prova il suo studente Tommaso, chiedendo alla produzione di aumentare le ore di lezione per il suo allievo.

Il ballerino si impegna in un vero e proprio tour de force, tra lezione di modern, latinoamericano, interpretazione e una corposa serie di libri da studiare sulla danza, donatagli dalla sua stessa insegnante. Tommaso si impegna notevolmente nel ciclo di lezioni ed allenamenti voluti da Alessandra.

Il 7 gennaio, una sorpresa inaspettata allieta le sue giornate impegnative: i suoi genitori lo aspettano dietro il plexiglass per dirgli quanto sono fieri di lui e che riuscirà a raggiungere gli obiettivi prefissi.

Amici 2020, Riccardo è in sfida

Riccardo riceve la sua busta rossa in cui gli viene annunciata la sfida stabilita dal provvedimento disciplinare per lo scarso stato di igiene nella casetta. Il suo sfidante, Alessandro, è stato scelto dalla produzione e dai tecnici del ballo. Ai ragazzi viene mostrato un video postato sui social dal suo rivale e la sua esibizione ai casting. Gli allievi sono strabiliati dalla tecnica e dalla bravura del ragazzo e Riccardo si convince di avere poche possibilità di vincere la sfida.

Amici 2020, gli amori in casetta

Dopo aver dimostrato un interesse nei confronti del ballerino professionista Sebastian, Giulia si avvicina sempre più a SanGiovanni. Tra i due nasce una tenera amicizia che li porta a cercarsi sempre e trascorrere molto tempo insieme, fino a che inaspettatamente, scatta un bacio. Il primo in assoluto per la giovane ballerina.

Il giorno successivo, SanGiovanni confessa a Giulia i suoi sentimenti ma le dice anche che la sua priorità resta la musica e non vuole che la loro relazione li distragga dalle lezioni e dai loro obiettivi. La ragazza comprende il discorso del cantante ma gli ribadisce l’importanza del loro rapporto.

Anche Enula ed Esa si scambiano effusioni, carezze e parole affettuose. Entrambi sono consapevoli di provare qualcosa di più di una semplice amicizia ma il cantante mostra le sue perplessità ad Esa che ha già un fidanzato.

Enula gli confessa che, seppur con grande difficoltà, sta provando a bloccare ciò che prova per lui. Il giorno dopo i due ragazzi mantengono volutamente le distanze ma la sera Esa cerca un chiarimento con la sua compagna.

Il cantante le propone di archiviare temporaneamente la loro relazione e concentrarsi sullo studio, impegnandosi a comportarsi come due amici. Questo tempo in stand by può servire ad Enula per chiarire la natura dei suoi suoi sentimenti per Enula e quelli nei confronti del suo attuale fidanzato.

Amici 2021, lo speciale di sabato 9 gennaio

La settima puntata di Amici 2021 si apre con un grande ospite, Fabrizio Moro, che propone un medley dei suoi brani Portami via e Il senso di ogni cosa.

Arisa si rifiuta di scegliere uno sfidante trai suoi allievi Kika, Raffaele e Arianna e lascia la scelta a Zerbi, il quale rilancia con una mossa inaspettata mandando tutti e tre i ragazzi in sfida con Ibla. La new entry conquista subito la maglia e subito dopo Raffaele riprende il posto. E’ sfida aperta tra le ultime due sfidanti. Arianna si riconferma nella scuola con Oggi sono io mentre Kika saluta, tra le lacrime, gli amici e Maria.

Samuele si esibisce, non solo nelle vesti di ballerino ma anche di coreografo, in un emozionante passo a sei che entusiasma la Peparini e gli altri professori. SanGiovanni canta il suo inedito Lady, convincendo Zerbi e il produttore musicale Zef mentre Giulia danza sulle note di Dog days are over e riprende la sua felpa.

Con il suo nuovo brano Parole a caso, Deddy guadagna i complimenti di Rudy. Riccardo entra in sfida con Alessandro; secondo quanto previsto dal provvedimento disciplinare, sarà giudicato da Lorella Cuccarini, Veronica Peparini e Alessandra Celentano. Le prof decretano il verdetto finale: la new entry vince la sfida e prende il posto di Riccardo.

Leonardo difende la sua maglia con il pezzo dei Negramaro Uno come me: la Pettinelli lo trova artefatto e troppo teatrale ma Rudy difende il suo allievo dicendo che ha personalità e riconferma il suo banco.

Rosa si mette alla prova con un assolo dalle atmosfere poetiche; la Celentano giudica la performance “leggera” e poco leggibile mentre Lorella esprime un parere favorevole sulla sua ballerina.