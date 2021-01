editato in: da

Amici 2020, i concorrenti dello show di Maria De Filippi

Ad Amici 2021 arrivano Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Le due cantanti, legatissime a Maria De Filippi, saranno ospiti della prossima puntata del talent. Sono trascorsi oltre dieci anni da quando calcarono il palco dello show, da allora non si sono più fermate e sono pronte a tornare ad Amici per parlare del loro nuovo singolo.

Si tratta di Pezzo di cuore, uno dei duetti più attesi dell’anno e una collaborazione che i fan chiedevano da tempo. La puntata che andrà in onda il 16 gennaio 2021 non è stata registrata, ma sarà in diretta. Oltre all’arrivo delle due ospiti – Emma Marrone e Alessandra Amoroso – sono previsti tanti altri colpi di scena. Ai ragazzi sono stati tolti i cellulari e questo fa pensare che presto andrà in scena una sfida fra inediti per riconfermare le felpe e accedere, fra qualche puntata, al serale.

Gli studenti a rischio sono tanti. Rosa Di Grazia ha raccolto la sfida di Alessandra Celentano che le ha assegnato un compito difficile: un passo a due con il nuovo ballerino Alessandro. L’insegnante di danza ha già specificato nel daytime che la prova non sarà giudicata da lei, bensì da Lorella Cuccarini che ha seguito il percorso nella scuola degli allievi. Sangiovanni invece ha ricevuto nuovamente la felpa da Rudy Zerbi e fra allievo e insegnante è arrivato un atteso chiarimento prima di riprendere il percorso ad Amici.

Potrebbe lasciare la scuola Arianna Gianfelici che dovrà affrontare una nuova prova. Arisa, che ha sempre creduto in lei, ha provato a salvarla, ma non è stata appoggiata dalla commissione, Arianna dunque sarà costretta a sostenere l’ennesima sfida. Non è ancora chiaro se nel corso della puntata del 16 gennaio o se in quella successiva. Nel prossimo appuntamento con Amici 2021, i ragazzi potranno scoprire da vicino il talento di Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Le due amiche hanno raccontato che Maria De Filippi si sarebbe emozionata dopo aver scoperto che avrebbero duettato, felice per i traguardi raggiunti dalle sue pupille che, nel corso degli anni, sono diventate come delle figlie per la conduttrice.