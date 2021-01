Emma e Amoroso, l’inaspettata confessione dopo la loro prima canzone

editato in: da

A tenere unite Emma Marrone e Alessandra Amoroso c’è tanto: la passione per la musica, una voce incantevole, una carriera straordinaria, l’esordio nella trasmissione di Maria De Filippi Amici e, soprattutto, un affetto vero e sincero che più volte, negli anni, hanno mostrato ai loro sostenitori. Ma non è stato sempre così e, ad ammetterlo, sono state proprio le due cantanti.

Lo hanno fatto attraverso una lunga intervista, dove hanno annunciato di aver realizzato il sogno di incidere la loro prima canzone insieme. Alla rivista Tv Sorrisi e Canzoni, hanno raccontato non solo come è nata ‘Pezzo di Cuore’, questo il nome del brano che uscirà il 15 gennaio del 2021, ma anche come si è evoluto il loro rapporto e come, in passato, ci siano state delle incomprensioni che le hanno tenute distanti.

Ci dicevano – ha affermato Emma Marrone – che eravamo indistinguibili perché venivamo dallo stesso programma e poi, quando ci siamo affermate, ci hanno messe una contro l’altra.

Una rivalità, quindi, che è nata da terze persone e mai da loro. A confermarlo anche Alessandra Amoroso, che ha rivelato di non aver mai veramente litigato con la sua amica e collega, ma di essersene allontanata quasi inconsapevolmente:

Ci eravamo allontanate, ma non abbiamo mai litigato, la vita ci ha portato in direzione opposte. Eravamo molto prese da noi stesse: ci siamo lasciate ragazzine e ci siamo ritrovate donne.

I loro silenzi, che dai fan erano stati percepiti nonostante le continue smentite delle due, non sono però durati molto. Alessandra e Emma hanno probabilmente capito che a tenerle unite non era solo quel filo rosso che partiva da Amici e proseguiva attraverso il successo lavorativo, ma un vero e proprio legame di amicizia tra donne. Ed è proprio di una conversazione tra donne ciò di cui parla la loro ‘Pezzo di Cuore’:

Parla del percorso con il quale ognuno di noi cerca di capire cosa sia l’amore – ha spiegato Emma -. Più ci lavoravo, più mi dava l’idea di una conversazione tra due donne che si vogliono bene, così l’ho fatta ascoltare ad Alessandra.

Il resto è ormai storia nota: Emma e Alessandra si sono messe subito a lavoro e, dopo aver realizzato ‘Pezzo di Cuore’, l’hanno presentata sui social ai loro fan, attraverso una bellissima foto in bianco e nero che le ritrae felici e sorridenti. Una sorpresa estremamente gradita da tutti coloro che, adesso, non attendono altro di poterle vedere insieme su un palco a regalare ancora nuove emozioni.