Alessandra Amoroso si confessa e parla di Emma: “Quella matta mi ha salvata”

Alessandra Amoroso si è appena lasciata alle spalle un’estate speciale. La cantante salentina, che ha compiuto 34 anni lo scorso agosto, ha infatti dominato le classifiche con Karaoke, la sua seconda hit assieme ai Boomdabash dopo Mambo Salentino lo scorso anno.

Archiviate anche le esibizioni ai Seat Music Awards, sul cui palco è salita ben due volte quest’anno, si è confessata in una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano Magazine. Nel corso di essa, ha toccato numerosi argomenti, parlando, per esempio, del suo rapporto con i social.

“Scelgo io quando parlare. Non mi piace essere ‘prezzemolina’ e dire sempre quello che penso”: queste le parole della Amoroso che, sempre durante l’intervista, ha ricordato le critiche ricevute poco dopo l’uscita dalla scuola di Amici, il trampolino di lancio della sua straordinaria carriera musicale.

A proposito di poca esposizione sui social, la Amoroso ha specificato di aver fatto da sempre la scelta di non parlare molto del suo privato. “Sapevo che mi avrebbero giudicato tutti”: in questo modo la voce di Karaoke ha motivato la decisione, chiara a chiunque l’abbia seguita in questi anni, di ‘raccontarsi’ praticamente solo attraverso le canzoni.

Fidanzata per tanti anni con Stefano Settepani, produttore musicale e stretto collaboratore di Maria De Filippi, la Amoroso ha parlato anche di Emma Marrone, alla quale la lega un’amicizia che dura da tantissimi anni. Ripercorrendo un recente momento difficile durante il quale si era chiusa in se stessa smettendo anche di ascoltare musica, ha svelato di essere stata coinvolta da Emma in una diretta Instagram a dir poco speciale che l’ha ‘salvata’ dalla situazione di stallo che stava vivendo.

Quella matta di Emma mi ha chiamato a tradimento in un video su Instagram. Io non ho mai fatto dirette Instagram perciò sono uscita dal bagno di corsa, ero in pigiama e con i capelli per aria, così le ho risposto convinta di parlare solo con lei e invece mi sono ritrovata all’improvviso davanti a migliaia di fan in diretta.

L’episodio in questione è servito tantissimo alla Amoroso che, grazie all’amica, ha iniziato a fare qualche diretta su Instagram (p.e. con Nicolò De Devitiis). Nell’intervista non è mancato anche un accenno alle sue più grandi paure, la solitudine e il buio, che ha affermato di aver vinto, raggiungendo un traguardo che l’ha “fortificata tantissimo”

Non c’è che dire: Alessandra Amoroso è un’artista straordinaria e una donna che, grazie agli ostacoli che ha affrontato negli ultimi tempi, ha raggiunto, come ricordato da lei stessa nel corso di un’intervista a Sorrisi e Canzoni Tv, un equilibrio tutto nuovo come donna.