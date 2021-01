Emma e la Amoroso festeggiano su Instagram la loro prima canzone insieme

editato in: da

Emma, la malattia e il coraggio di vincere, a ogni costo

Emma Marrone e Alessandra Amoroso si conoscono ormai da tanti anni e, come hanno più volte dimostrato pubblicamente, sono grandi amiche. D’altronde, a unirle, c’è la passione per la musica e un percorso professionale in comune: entrambe, seppur in edizioni diverse, hanno partecipato e vinto il talent show Amici di Maria De Filippi.

È capitato più volte, quindi, in passato, di vedere Emma e Alessandra ridere, scherzare e cantare insieme. Le due, però, avevano un sogno in comune che, finalmente, sono riuscite a realizzare: incidere insieme una canzone. Enorme la loro gioia, così come quella dei fan che, sui social network, hanno festeggiato con loro e dimostrato entusiasmo.

‘Pezzo di cuore’, così si chiama la loro prima canzone. Ad annunciarlo proprio Emma e Alessandra, che su Instagram hanno pubblicato la medesima foto in bianco e nero in cui sono state immortalate insieme. Sorridono e si abbracciano per celebrare questo importante e desiderato momento delle loro carriere:

Due ragazze completamente diverse l’una dall’altra – ha affermato Emma -, due storie parallele, una passione in comune la musica. Abbiamo portato avanti i nostri progetti e ci siamo sempre supportate a vicenda e oggi siamo qui insieme… ‘Pezzo di cuore’ è la nostra canzone, la vostra canzone! Abbiamo unito i nostri mondi per crearne uno nuovo dove c’è posto per tutte le persone che come noi amano la musica e la condivisione.

Parole che rispecchiano anche i sentimenti di Alessandra Amoroso che, inoltre, ha voluto ringraziare tutti i fan che l’hanno sempre sostenute e incoraggiate a far diventare la loro passione un vero e proprio lavoro. Ha, infine, fatto una dolce dedica alla sua collega e amica:

Ci siamo confidate, guardate da lontano, supportate, ascoltato i nostri silenzi mentre tutto fuori urlava! Grazie mio pezzo di cuore. Inizia la nostra avventura.

Insomma, una bellissima sorpresa che le due cantanti hanno voluto fare ai loro sostenitori. ‘Pezzo di cuore’, non ci sono dubbi, sarà un successo e celebrerà nel migliore dei modi il profondo legame tra Emma e Alessandra. A sostenerle anche numerosi colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Melissa Satta e Giordana Angi.

Alessandra Amoroso ed Emma Marrone riusciranno a realizzare anche il sogno di poter salire, in questo nuovo anno, di nuovo su un palco insieme?