Fonte: Getty Images Alice Campello

Una domenica bestiale per Alice Campello e Alvaro Morata. L’8 giugno si è giocata la finale della Nations League, che ha visto la nazionale spagnola affrontare il Portogallo. La partita è stata molto combattuta e si è decisa ai calci di rigore, con la vittoria della squadra di Cristiano Ronaldo.

Il capitano della Roja, sposato dal 2017 con l’imprenditrice e influencer italiana, è stato l’unico a sbagliare il rigore. E per questo motivo, del tutto ingiustificato, l’attaccante del Galatasaray è diventato oggetto di gravi minacce di morte rivolte a lui e a tutta la sua famiglia. Minacce così gravi che la Campello è stata costretta ad intervenire con parole molto dure.

Alice Campello e le minacce di morte a Morata

“Ci rendiamo conto che stiamo parlando di una partita di calcio?”, ha scritto Alice Campello su Instagram, in cui ha condiviso uno screenshot di un messaggio arrivato pochi minuti dopo il rigore sbagliato in cui un utente le diceva che avrebbe “ucciso” il calciatore “a mani nude” se lo avesse incontrato per strada.

Nonostante cotanta crudeltà, Alice ha ringraziato tutti coloro che le hanno inviato messaggi di incoraggiamento e affetto dopo l’accaduto: “Grazie a Dio ci sono ancora brave persone e vi siamo davvero grati per i vostri messaggi”. Poi ha voluto condividere una riflessione e sostenere il marito nonché padre dei suoi quattro figli.

“Nella vita, tutti commettiamo errori. La vita è fatta di lezioni, esperienze, momenti belli e brutti per tutti, ma non siamo nessuno per giudicare gli altri “, ha sottolineato, mostrando un’immagine di Morata che abbraccia i suoi bambini.

“Il calcio è così, e penso che sia proprio questo il suo bello… essere così emozionante e imprevedibile… è sport e intrattenimento, quindi dobbiamo dargli l’importanza che merita. Mi piacerebbe vedere la vita di ogni persona criticata per un errore e vedere con quanta perfezione fanno tutto e cosa hanno realizzato nella vita… Per favore, abbiate rispetto e smettetela di essere persone così cattive“, ha concluso.

Tra l’altro, non è la prima volta che Alvaro Morata finisce al centro dell’ira dei tifosi sui social media. Il giocatore stesso ha pubblicamente riconosciuto l’effetto che certi commenti hanno avuto su di lui in passato.

Il madrileno è stato uno dei calciatori che più ha sottolineato l’impatto della pressione e quanto sia dura per la salute mentale, per gli atleti in generale e per i calciatori d’élite in particolare, al punto da arrivare persino a sprofondare in una grave depressione.

La rinascita di Alice Campello e Morata

Stabilitasi in Turchia con i figli da mesi, da quando Morata ha firmato con il Galatasaray dopo la breve esperienza al Milan, la coppia ha iniziato a costruire la sua nuova vita partendo da Istanbul. Nell’agosto dello scorso anno hanno sorpreso tutti annunciando la separazione, anche se Alice e Morata si sono poi dati una seconda possibilità.

Tutto, del resto, ha coinciso con il periodo difficile del giocatore, che, in seguito alla vittoria della Spagna agli ultimi Europei di calcio, ha parlato apertamente dei suoi problemi di salute mentale.

Di recente Alice ha rivissuto pubblicamente questo periodo difficile: “Non ce l’ho fatta più. C’è stato un giorno in cui è esploso. L’ho visto peggio che mai“, ha dichiarato la Campello nel docu-reality Morata: They Don’t Know Who I Am, che uscirà presto in Spagna su Movistar Plus+.