Alfonso Signorini in montagna con Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: frecciatina a De Martino

editato in: da

Alfonso Signorini ha detto di nuovo la sua sul gossip più chiacchierato dell’estate 2020, ma questa volta non è da solo: il conduttore del Grande Fratello Vip ha incontrato Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro durante un soggiorno in montagna, e non sono mancate le chiacchiere a proposito del gossip che ha travolto Stefano De Martino.

Da come si è potuto vedere dagli aggiornamenti sui social di Clizia, Paolo e Alfonso, i tre hanno hanno condiviso momenti divertenti insieme e si sono goduti una passeggiata all’aria fresca, ma hanno fatto capolino delle stories sul profilo Instagram del conduttore un po’ particolari.

Per la precisione, dopo che Signorini ha introdotto scherzosamente i due ragazzi come Heidi e Peter, si è lasciato andare a queste parole:

Allora, stavamo parlando di De Martino e della Mariana Rodriguez. Non fate finta di niente perché siete delle serpi peggio di me.

L’evidente imbarazzo di Clizia e Paolo è diventato subito motivo di risate, mentre Alfonso non ha voluto mettere alcun freno alla sua lingua : “Quindi, ma si sono già mollati? Ma De Martino non stava con la Marcuzzi?!”

Non è la prima volta che il conduttore prende in giro sul suo profilo Instagram i pettegolezzi che sono girati attorno a Stefano De Martino: infatti, in occasione di una cena con Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi, Alfonso ha pubblicato una foto di gruppo con la conduttrice e il coniuge, condividendo la caption: “Serata matta. Ps: De Martino era dentro a pagare il conto”.

Questa frase, in completo contrasto con il contenuto della foto, è stato un modo per Signorini di sottolineare come per lui questo gossip fosse stato fin troppo gonfiato.

Stavolta, però, la battuta del giornalista fatta nei confronti di De Martino è nata con l’intento di ironizzare i molteplici presunti flirt che vengono collegati al nome dell’ex ballerino di Amici, che puntualmente sono stati negati dal diretto interessato da quando è stata resa pubblica la separazione con Belen.

L’ultimo rumour che ha coinvolto Stefano è quello che lo ha visto in compagnia di Mariana Rodriguez, ma la smentita sulla presunta relazione è arrivata prontamente.

D’altro canto, mentre Stefano ha preferito concentrarsi sul programma Made in Sud, tenendo ben custodita la sua vita privata, la ex Belen Rodriguez ha trascorso gli ultimi giorni in dolce compagnia di Gianmaria Antinolfi, sua nuova fiamma.