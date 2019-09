Alessandra Mastronardi a Venezia non ha rivali: batte Smutniak e Ferragni

editato in: da

Alessandra Mastronardi a confronto con Chiara Ferragni e Kasia Smutniak

Alessandra Mastronardi, madrina della 76esima Mostra del Cinema di Venezia, sbaraglia tutte.

L’attrice napoletana non ha rivali al Lido, né la raffinata Kasia Smutniak, né l’elegantissima Chiara Ferragni. Alessandra le batte tutte per originalità e raffinatezza, passando dai pantaloni e shorts per il giorno ad abiti principeschi per la sera, che non mancano di un pizzico di ironia, come il vestito-Batman di Gucci.

Sul red carpet la Mastronardi ha messo in ombra l’acclamata Smutniak che ha indossato un abito da favola in tulle con scollo vertiginoso. L’attrice napoletana ha giocato bene le sue carte: prezioso outfit di Elie Saab e acconciatura ultra chic, un raccolto tiratissimo da far invidia a Meghan Markle.

Dopo l’arrivo spettacolare con tanto di bacio appassionato a Fedez, Chiara Ferragni si presenta al suo secondo giorno al Lido con un mini dress in tartan rosso e nero, firmato Dior, come le scarpe. La mise dell’influencer sembra una risposta al tailleur pantaloni verde sfoggiato dalla Mastronardi. Unico errore nel look della bella Alessandra, la t-shirt bianca stropicciata che non la valorizza. Ma la sua eleganza è innegabile.