Chiara Ferragni a Venezia: shorts in pelle e bacio. Alessandra Mastronardi imbattibile

Chiara Ferragni, show a Venezia. Alessandra Mastronardi irresistibile

Chiara Ferragni è arrivata alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia insieme a Fedez.

La fashion blogger più famosa d’Italia non delude e sbarca al Lido con una mise super griffata, come si conviene a lei. La bella Chiara si presenta con una maglia marinara, a righe orizzontali nere e bianche, con la scritta personalizzata J’ADIOR VENEZIA, che gioca col famoso slogan del marchio francese.

Dior firma anche la borsa, le scarpe e gli shorts di pelle nera che completano il look della Ferragni. Prima di lei, al Lido già Alessandra Mastronardi, madrina della kermesse, aveva osato coi pantaloncini. Proprio come a Cannes aveva fatto la sempre elegantissima Charlotte Casiraghi.

Ma oggi gli obiettivi sono tutti per la Ferragni che regala al pubblico di Venezia un bacio appassionato a suo marito Fedez coi capelli ossigenati, in attesa di vedere il suo film-documentario. Chiara catalizza l’attenzione e c’è grande attesa per il red carpet sul quale, tra l’altro, proprio qui a Venezia qualche anno fa aveva mostrato per la prima volta il pancino della gravidanza, allora non ancora ufficializzata.

Nonostante gli occhi siano tutti puntati sui Ferragnez, Alessandra Mastronardi resta imbattibile. L’abito blu scintillante, firmato Etro, da scollo e spacco vertiginoso, è fantastico e dona all’attrice napoletana una grande sensualità.

La Mastronardi però non finisce di stupire e quando in barca si sfila le scarpe mostrando i piedi nudi perfettamente curati è un incanto.