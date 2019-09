Alessandra Mastronardi a Venezia col maxi abito a pois: rivincita su Caterina Balivo

editato in: da

Alessandra Mastronardi a Venezia s’ispira a Kate Middleton con l’abito a pois

Alessandra Mastronardi, madrina della 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, conquista il Lido con un nuovo look.

L’attrice 33enne apre la seconda settimana della kermesse con un maxi abito a pois che, come ha scritto Enzo Miccio a Cristina Parodi, è sinonimo di eleganza.

La bella Alessandra opta per un vestito leggero, blu scuro a puntini bianchi, che arriva alle caviglie con cinturone di pelle coordinato alla borsa. Il look è un vero e proprio must, da quando Kate Middleton e Melania Trump lo hanno indossato. La prima l’ha scelto per la foto ufficiale in occasione del compleanno del Principe Carlo e per la commemorazione del D-Day dello scorso maggio, mentre la seconda si è presentata così lo scorso giugno alla Casa Bianca accanto al marito Donald.

Dunque, la Mastronardi sfoggia l’abito del momento e sfida così la più bella arrivata a Venezia oggi, Lily-Rose, la figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis. La top model sbarca nella città lagunare con un look rosa: bustier e longuette corta abbinati a dei sandali bianchi che non convincono.

Così la madrina della Mostra è di nuovo al centro della scena, l’unica a essere riuscita a metterla in ombra è stata Caterina Balivo. Nemmeno Monica Bellucci è stata in grado di batterla. Ma il nuovo outfit da diva indossa da Alessandra la riscatta. Si prende la sua rivincita sulla presentatrice di Vieni da Me e si conferma la più elegante della Mostra.