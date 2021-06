Al Bano contro le fake news sull’eredità ai figli: la sua verità

editato in: da

Al Bano compie gli anni e Romina sfida Loredana (che risponde a tono)

Al Bano contro le fake news, questa volta per una questione di famiglia. Si sa, i social sono un luogo di scambio importante e utile, ma talvolta diventano anche il megafono per notizie che, a dirla tutta, sono completamente infondate. Basta una frase interpretata “fantasiosamente” ed ecco che il danno è fatto.

Proprio quel che è successo ad Al Bano e alla famiglia Carrisi, che si è ritrovata al centro della notizia dopo un’intervista rilasciata da Jasmine Carrisi al settimanale Diva e Donna. La figlia del cantante di Cellino San Marco e di Loredana Lecciso ha parlato di tante cose, non solo della sua carriera e delle sue aspirazioni ma anche dei genitori e dell’amato fratello, Bido. Ed è proprio a proposito del fratello che Jasmine avrebbe pronunciato la frase incriminata: “Mio fratello Bido, che quest’anno finisce il liceo in Svizzera, vuole studiare per gestire la tenuta”.

Sono bastate queste poche e semplici parole per scatenare letteralmente un putiferio. Molti sui social hanno insinuato che Al Bano avesse intenzione di designare il figlio Bido come unico erede, mettendo da parte il resto della prole. Parliamo naturalmente della grande e prolifica azienda di Cellino San Marco, nel cuore del Salento, dove il cantante da anni produce olio e vino.

“Non ho mai pensato né mai detto che darò tutta l’azienda a mio figlio Bido – ha precisato Al Bano in esclusiva a TgCom24 -. È una fake news, la mia eredità verrà suddivisa in parti uguali ai miei figli.(…) È una frase interpretata male, ho suddiviso tutto in parti uguali. Sono già partito con un 10 per cento per tutti e col tempo sarà diviso tutto, ma proprio tutto, in parti uguali”.

Questione risolta, dunque, per il cantante di Cellino San Marco che ha voluto chiarire una volta e per tutte come stanno le cose. I figli possono dormire sonni tranquilli, così come chi ci ha tenuto a diffondere fake news su questioni che, in fin dei conti, sono strettamente famigliari.

E Al Bano può continuare a dedicarsi alle cose veramente importanti, prima fra tutte la dolce attesa della figlia Cristel che lo renderà nonno per la terza volta.