Al Bano in crisi con Loredana Lecciso: il cantante smentisce

Al Bano compie gli anni e Romina sfida Loredana (che risponde a tono)

Aria di crisi tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso? Alcune recenti indiscrezioni hanno rivelato che tra i due ci sarebbe stata qualche incomprensione che avrebbe addirittura portato ad una rottura, ma il cantante stesso ha voluto smentire ogni voce, lasciandosi andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore.

Per l’ennesima volta, Al Bano si è trovato al centro delle cronache rosa per la sua relazione con Loredana Lecciso. Da quando Romina Power è tornata a far parte della sua vita, anche se solamente a livello professionale, qualcosa nei delicati equilibri della coppia sembra essere cambiato. E, secondo alcuni rumors, negli ultimi giorni ciò avrebbe portato la showgirl pugliese a darci un taglio. L’indiscrezione arriva da Novella 2000: stando a quanto riportato dal magazine, la Lecciso avrebbe preso la drastica decisione di allontanarsi da Al Bano perché esausta dei continui tira e molla tra di loro.

Il motivo di questa rottura? Sempre lo stesso, a quanto pare: la presenza, ormai fin troppo ingombrante, di Romina Power. Sebbene la cantante sia legata al suo ex marito solo da un (bellissimo) sodalizio artistico, questa vicinanza avrebbe infastidito a tal punto Loredana da spingerla ad andarsene. Ma lo stesso Al Bano ha posto fine alle numerose voci che si sono rapidamente diffuse, smentendo ogni crisi con la sua compagna. Interrogato sulla questione da Francesco Fredella, ha fatto chiarezza con parole che suonano come una dolcissima dichiarazione d’amore.

“Vorrei vivere con Loredana altri 50 anni di amore come quello che stiamo vivendo” – ha affermato l’artista di Cellino San Marco. Restano dunque solo indiscrezioni quelle che, periodicamente, vedrebbero Al Bano riavvicinarsi a Romina Power. Se la loro storia d’amore è stata una favola che ha fatto sognare milioni di italiani, è pur vero che ormai è naufragata da molto tempo, e non resta che un profondo affetto – oltre naturalmente ad un rapporto bellissimo anche per via dei loro figli, ai quali non hanno mai voluto far mancare nulla.

Da tanti anni, Al Bano ha ritrovato l’amore accanto a Loredana Lecciso, e con lei ha avuto altri due splendidi ragazzi – Jasmine e Bido. Anche se nel loro percorso hanno incontrato qualche ostacolo, un solido legame ha permesso ad entrambi di affrontare ogni avversità a testa alta. E oggi sono più uniti che mai, come le parole del cantante lasciano ben intendere.