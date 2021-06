Romina Carrisi sull’amore di Al Bano e Romina Power: “Una favola dei giorni d’oggi”

editato in: da

Al Bano compie gli anni e Romina sfida Loredana (che risponde a tono)

Romina Carrisi è tornata a parlare del grande amore tra i suoi genitori, quel legame che nonostante gli anni, i dolori e nuove storie d’amore, sembra essere destinato a non spezzarsi. Ospite di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno, la figlia di Al Bano e Romina Power ha parlato proprio di quel rapporto che ha fatto e continua a far sognare gli italiani:

È una favola dei giorni d’oggi in un certo senso: si potrebbe scrivere un libro su loro due! Provengono da due background completamente differenti ma che in qualche modo si ritrovano.

Al Bano e Romina sono infatti una fra le coppie più amate nel mondo della musica (e non solo). L’amore fra i due artisti è sbocciato nel 1967, sul set di un video di Al Bano, ed è stato coronato dalle nozze nel 1970. Al Bano e la Power hanno vissuto un amore intenso, ma la vita, oltre a regalare loro tantissime soddisfazioni e momenti di felicità, ha messo alla prova il loro rapporto, riservando grandi dolori, come la scomparsa della figlia Ylenia a New Orleans. Dopo quasi trent’anni insieme si sono separati, ma quel legame non si è mai spezzato, come ha raccontato la figlia Romina:

Il loro legame è stato così forte, si sono amati talmente tanto perché amavano le stesse cose, condividevano le stesse cose: sono stati e lo sono ancora entrambi amanti – anche se in maniera separata – della natura, poi c’è l’amore per la musica, per la poesia, per la fotografia… Loro sono dei veri artisti dentro.

Un legame, quello raccontato dalla figlia dei due cantanti, che è andato oltre un primo periodo complesso e difficile, e che nel tempo si è trasformato in un altro, un sentimento più maturo, diverso dall’amore ma carico di stima e affetto:

I loro interessi e le loro passioni hanno creato una sinergia, un’unione che pochi hanno avuto la fortuna di trovare, di avere nella loro vita una persona che si incastrasse in maniera così perfetta.

Del resto il segreto di una coppia come quella di Romina e Al Bano – così amata nonostante il divorzio e della storia d’amore con Loredana Lecciso – è uno soltanto: una storia fatta di alti e bassi, momenti difficili, che li hanno resi agli occhi di tutti, oltre che grandi artisti, anche esseri umani, imperfetti proprio come ognuno di noi.