Romina Carrisi, un amore misterioso e il ritorno in TV dalla Bortone

editato in: da

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Romina Carrisi è tornata in TV, sta bene ed è felice, merito di un amore su cui aleggia molto mistero. Si sa molto poco di lui, probabilmente perché vuole proteggere la sua privacy. È un medico, fuori dal mondo dello spettacolo, ma ciò che è più importante è che Romina appare rinata, probabilmente grazie all’unione.

Ad oggi, non conosciamo neppure il nome del fidanzato, sebbene qualche indiscrezione effettivamente ci sia. Sul suo profilo ufficiale Instagram, Romina ha postato un video di pochi secondi con una didascalia che lascia poco all’immaginazione: “Io & Paul”.

È scattata subito la “caccia al nome”: è lui il famoso fidanzato? Un video di due sagome che camminano, due ombre sull’asfalto. Una curiosità che per ora rimane tale, in assenza di ufficializzazione.

Romina si era già comunque sbottonata su di lui sulla rivista Gente, dove aveva raccontato di essersi innamorata in modo totalmente inaspettato. Non era alla ricerca dell’amore, ma il meraviglioso sentimento l’ha trovata ugualmente, sorprendendola e permettendole di rinascere.

Ospite in TV a “Oggi è un altro giorno”, condotto da Serena Bortone, Romina è apparsa visibilmente rilassata, con quei sorrisi che tanto l’hanno sempre contraddistinta negli anni. Un animo gentile, buono, su cui indubbiamente si possono spendere solo parole positive.

Presentata subito dalla Bortone nel programma, poco dopo ha commentato il primo tema della puntata, in presenza dei Coma Cose, reduci da Sanremo. L’argomento, “Coppie famose del mondo dello spettacolo”, naturalmente non poteva non prevedere i suoi genitori, Al Bano Carrisi e Romina Power.

La 33enne ha partecipato entusiasta al dibattito, affermando di non avere riconosciuto in particolare una coppia, ovvero i suoi genitori. Una battuta, seguita da un sorriso sincero, osservando sul grande schermo le immagini di Al Bano e Romina, probabilmente tra le coppie più famose di sempre. L’amore di Al Bano verso Romina si è trasformato in affetto, mentre sembra esserci aria di riconciliazione con Loredana Lecciso.

Chissà se il ritorno di Romina Jr. in TV dalla Bortone non sia il preambolo di un futuro nel mondo dello spettacolo. Dopotutto, non ha mai nascosto il suo forte desiderio di lavorare nel teatro, sua grande passione fin da quando era bambina.

Per adesso, Romina si gode il suo amore misterioso, lontana dai riflettori. Più di una volta, dopotutto, ha rivelato di sentire la mancanza della sorella Ylenia, della sua infanzia, con un atteggiamento molto nostalgico. Per lei, è tempo di guardare al futuro, per una vita ricca di amore e impegni lavorativi.