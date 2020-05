Adriana Volpe, compleanno lontano dal marito e lui le fa una dedica su Instagram

editato in: da

A casa di Adriana Volpe: total white e dettagli preziosi

È un momento particolarmente spumeggiante per Adriana Volpe: la conduttrice è sempre più popolare, apprezzatissima sui social e impegnatissima a tornare sul piccolo schermo. Dopo la sua partecipazione al GF Vip sembra che tutto, per lei, sia destinato a brillare.

Anche il giorno del suo 47esimo compleanno non è stato da meno. Sono stati tantissimi infatti gli auguri ricevuti, e non solo dai fan: nel suo ultimo post pubblicato su Instagram si possono leggere le dolci parole di colleghi come Stefania Orlando, Alessia Ventura e Benedetta Mazza.

Ma non solo: la Volpe ha ricevuto tenere parole anche da alcuni dei suoi compagni di viaggio al GF Vip, come Michele Cucuzza, Paola Di Benedetto e persino Andrea Denver. Proprio quest’ultimo si era preso una bella cotta per la conduttrice, che pur non ricambiandone il sentimento gli si era particolarmente avvicinata, facendo sì che il marito, Roberto Parli, si mettesse sul chi va la.

Dopo un po’ di maretta dovuta alla gelosia, la Volpe e il marito sono più legati che mai, anche se Parli abita lontano dalla moglie: vive infatti tra la Svizzera e Montecarlo. E forse, proprio per non farle sentire il contraccolpo della mancanza, oggi ha deciso di farle una tenera dedica: è stato infatti il primo a farle gli auguri su Instagram, con un breve video che dice:

Ciao Adri, buon compleanno! Happy birthday to you! Ti mando baci, baci, baci. Ciao!

La risposta della conduttrice non si è fatta attendere: ha infatti commentato il post del marito scrivendo:

Grazie… lontani, ma vicini!

Di lontananza, comunque, si potrà parlare sempre meno: proprio per condurre il suo nuovo programma su TV8 (nel quale sarà affiancata da Alessio Viola), Adriana Volpe dovrebbe trasferirsi a Milano. Questo accorcerebbe le distanze con il marito e farebbe in modo che i due si vedano più spesso.

Roberto Parli, la dedica ad Adriana Volpe. Fonte: Instagram