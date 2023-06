Paolo Berlusconi, il fratello di Silvio: figli, compagna e la storia con Maddalena Corvaglia

Paolo Berlusconi è il fratello minore di Silvio Berlusconi, terzogenito della famosa famiglia milanese. La sua vita è stata dedita al mondo dell’imprenditoria editoriale e calcistica. Nato a Milano il 6 dicembre 1949 è infatti un imprenditore, editore e dirigente sportivo italiano. Attualmente ricopre il ruolo di presidente onorario dell’Associazione Calcio Monza. Molto particolare il rapporto con il fratello, Silvio, a cui è sempre parso molto legato, tanto che al momento della morte, il 12 giugno 2023, è stato tra i primi ad accorrere all’ospedale San Raffaele di Milano, dov’era ricoverato.

Paolo Berlusconi: una vita privata “movimentata”

Fonte: IPA

La vita privata di Paolo Berlusconi negli anni è stata sicuramente movimentata e ricca di cambiamenti. Sono state due le unioni matrimoniali in cui è stato coinvolto e numeroso sono le relazioni con donne splendide e note al pubblico. Dal primo matrimonio con Mariella Bocciardo (al 2014 Vice Presidente Enti Locali di Forza Italia in Lombardia) ha avuto due figlie, Alessia (1971) e Luna Roberta (1975). Dopo aver divorziato una prima volta ha sposato Antonia Rosa Costanzo, nel 1978. Con lei ha avuto altri due figli: Davide Luigi (1982) e Nicole Rose (1989). Anche questa unione è finita con un divorzio e dal 1993 al 2000 il fratello minore di Silvio è stato fidanzato con la modella, giornalista e conduttrice Katia Noventa. Dal 2001 al 2006 ha invece intrattenuto una relazione con la showgirl Natalia Estrada, mentre tra il 2012 e il 2013 con la showgirl Carolina Marconi. Molto chiacchierata è anche la particolare relazione tra Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi, che continuano a far parte l’uno della vita dell’altra.

La storia con Maddalena Corvaglia

La storia tra Maddalena Corvaglia a il fratello minore di Silvio Berlusconi è stato a lungo al centro dell’interesse della cronaca rosa. Su Chi, poco tempo fa sull’ex Velina di Striscia la Notizia e il presidente del Monza si leggeva: “Maddalena è da anni un componente acquisito della famiglia di Paolo Berlusconi, è la migliore amica di Matilda, moglie di Davide (figlio di Paolo) e ha una frequentazione costante con tutta la tribù dell’editore de Il Giornale. È amatissima da Luna e Alessia, figlie di Paolo”. Ma è sbagliato ridurre il loro legame a quello semplice e definito che regola i rapporti di coppia. “Si vogliono bene da tempo. Sono l’uno la roccia dell’altra”, scriveva il settimanale, “Si sono sostenuti nei momenti di difficoltà e sconforto che in questi ultimi anni hanno dovuto affrontare. Sempre l’uno accanto all’altra. Con discrezione”. Un’amicizia profonda, la loro, che li lega da anni e che coinvolgerebbe anche Jamie, figlia che l’ex velina ha avuto da Stef Burns.

La carriera di Paolo Berlusconi

Paolo Berlusconi seguì fin da giovanissimo le orme del fratello maggiore Silvio, senza però toccare la politica. Negli anni ’90 ha fondato e guidato la Holding Paolo Berlusconi Finanziaria s.r.l. La società acquisì, da parte di Fininvest, anche le attività edili (Italcantieri) ed immobiliari (gruppo Edilnord), oltre a quelle commerciali del Girasole, attive nella distribuzione tessile (Zambaiti).

La Holding del fratello di Berlusconi ha detenuto anche il 51% dell’azienda Solari.com s.r.l., specializzata nella produzione di decoder in grado di captare il digitale terrestre. L’azienda è però fallita nel 2007. Attivo anche nel mondo dell’editoria, Paolo Berlusconi negli anni ’90 ha gestito la società editrice Il Giornale. Oggi è editore della testata giornalistica ed è anche azionista.

Oltre a Il Giornale, Paolo Berlusconi attraverso la sua Holding è stato nel 2011 attivista di maggioranza del quotidiano Il Foglio. Dal 2022 è presidente onorario della squadra di calcio della città di Monza, che milita nel campionato di Serie A. Prima di presiedere l’A.C. Monza, Paolo Berlusconi è stato nel Consiglio d’Amministrazione. La società calcistica, nel 2018, è stata acquisita dal gruppo Fininvest, holding di Silvio Berlusconi e figli.