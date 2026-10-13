Zelig 30, anticipazioni, scaletta e ospiti della seconda puntata

Su Canale5 ritorna "Zelig 30", con una nuova puntata: al timone ci sono ancora Michelle Hunziker, Ale e Franz, con ospiti speciali

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IPA Michelle Hunziker

Zelig 30 torna su Canale5 con una nuova serata all’insegna delle risate e della nostalgia. Martedì 13 ottobre in prima serata va in onda la seconda puntata dello show che celebra i trent’anni di uno dei programmi comici più amati della televisione italiana. Al timone ritroviamo Michelle Hunziker, affiancata da Ale e Franz, pronti ad accompagnare il pubblico in un nuovo viaggio tra personaggi indimenticabili, sketch e grandi protagonisti della comicità. Tra gli ospiti più attesi della serata c’è Enzo Iacchetti, mentre sul palco si alterneranno volti storici del programma e artisti delle nuove generazioni.

Zelig 30, le anticipazioni della seconda puntata del 13 ottobre

Dopo il debutto del 6 ottobre, proseguono i festeggiamenti per i trent’anni di Zelig, un programma che ha segnato la storia della comicità televisiva italiana, contribuendo al successo di numerosi artisti e regalando al pubblico personaggi e tormentoni entrati nell’immaginario collettivo. Anche nella seconda puntata, in onda martedì 13 ottobre, la formula resta quella di una grande festa, capace di unire passato e presente. A guidarla sono ancora Michelle Hunziker, Ale e Franz, un trio che accompagna le esibizioni e i momenti dedicati alla storia dello show.

L’ospite speciale della serata è Enzo Iacchetti, attore, comico e conduttore televisivo, protagonista di una lunga carriera tra teatro e piccolo schermo. Non mancheranno le sorprese e, soprattutto, le esibizioni dei comici che hanno contribuito a rendere Zelig un appuntamento riconoscibile e amato dal pubblico.

La scaletta e i comici della seconda puntata

La seconda puntata di Zelig 30 promette una serata ricca di comicità, con un cast che mescola protagonisti storici e interpreti più recenti. Tra i nomi annunciati quelli di Paolo Cevoli, Giobbe Covatta, Raul Cremona e Leonardo Manera, artisti che hanno lasciato il segno nella storia del programma con personaggi, monologhi e numeri diventati celebri.

Spazio anche ad Antonio Ornano, Dado e Luca Ravenna, insieme a Francesco Migliazza, Alice Redini e Ippolita Baldini. A completare il cast della serata ci saranno Paolo Labati, Alessandro Politi, Senso D’oppio, Virgigno, Gigi Rock, Mammuth e Mancio.

Un insieme di stili e linguaggi comici differenti, dalla stand-up ai personaggi più surreali, che racconta anche l’evoluzione di Zelig nel corso degli anni. Il programma ha infatti saputo rinnovarsi, mantenendo il legame con i suoi protagonisti storici e offrendo spazio a nuove voci della comicità italiana.

Tra le novità di questa edizione torna anche il “Best Minute”, uno spazio speciale dedicato ai momenti più divertenti dei trent’anni di Zelig. A scegliere il minuto migliore della serata sono Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio, chiamati a confrontarsi su alcuni dei passaggi più esilaranti della storia dello show.

A disposizione dei tre protagonisti c’è un archivio di circa 25mila minuti di comicità, dal quale selezionare le esibizioni più memorabili. Un’occasione per rivedere personaggi, battute e situazioni che hanno accompagnato intere generazioni di telespettatori.

Ad accompagnare le esibizioni e a scandire il ritmo della serata sarà ancora una volta la Roy Paci Orchestra, che con la sua musica dal vivo contribuisce a ricreare l’atmosfera inconfondibile di Zelig.

Quando e dove vedere la seconda puntata

L’appuntamento con Zelig 30 è per martedì 13 ottobre in prima serata su Canale5. Per chi non potesse seguire il programma in diretta tv, è possibile rivedere la puntata in streaming anche su Mediaset Infinity, piattaforma su cui rimarrà disponibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.