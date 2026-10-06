Zelig 30, anticipazioni, scaletta e ospiti della prima puntata

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Ansa Michelle Hunziker

Nuovi conduttori, qualche cambiamento e soprattutto tante risate per show che vuole celebrare uno dei programmi più amati di Mediaset: Zelig spegne 30 candeline e torna a festeggiare in prima serata. Da martedì 6 ottobre su Canale5 riparte Zelig 30, con quattro nuovi appuntamenti dedicati all’anniversario dello storico show comico.

Dopo le puntate trasmesse all’inizio dell’anno, la grande festa prosegue con una novità importante alla conduzione: questa volta al timone troviamo Michelle Hunziker insieme ad Ale e Franz, un trio inedito pronto ad accompagnare vecchie conoscenze e nuovi protagonisti sul palco. E per il debutto non mancano nomi importanti: i super ospiti della prima serata saranno Gerry Scotti e Paolo Rossi.

Zelig 30, anticipazioni e scaletta della prima puntata

La parola d’ordine resta sempre la stessa: ridere. La comicità dell’amatissimo comic show torna con Zelig 30, con alcune novità rispetto alla prima parte delle celebrazioni dello scorso gennaio. Il primo grande cambiamento sta nella conduzione: addio alla rodata coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, per lasciare spazio a un trio inedito.

Nella prima puntata del 6 ottobre, Michelle Hunziker – che torna al timone dello show dopo tanti anni – e Ale e Franz faranno gli onori di casa in una serata costruita tra sketch, monologhi e personaggi che hanno contribuito alla storia dello show. La scaletta annunciata è particolarmente ricca: sul palco infatti si alterneranno i comici della vecchia guardia, che hanno fatto la storia del programma, insieme alle nuove leve.

Tra gli ospiti annunciati Raul Cremona, Nuzzo Di Biase, Antonio Ornano, Maurizio Lastrico, Vincenzo Comunale, Leonardo Manera. E ancora, Gigi Rock, Francesco Migliazza, Senso D’Oppio, Claudio Batta, Virgigno, Federica Ferrero e Bruce Ketta.

Le novità e i super ospiti della prima puntata

Ma per i trent’anni c’è un’altra novità. Arriva infatti il “Best Minute“, una sorta di programma nel programma che riporterà sullo schermo alcuni dei momenti più divertenti dell’immenso archivio di Zelig. A scegliere i loro preferiti saranno Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio: ogni settimana i tre pescheranno tra circa 25mila minuti di comicità accumulati in tre decenni, proponendo ciascuno il proprio minuto del cuore per arrivare poi all’elezione del “Best Minute” della puntata.

A completare l’atmosfera dello show ci sarà la musica dal vivo della Roy Paci Òrchestra, chiamata a scandire il ritmo delle quattro serate e a riportare sul palco uno dei suoni che negli anni hanno accompagnato l’identità del programma.

Per inaugurare questa nuova tranche di festeggiamenti, Zelig 30 ha scelto due ospiti molto diversi ma perfettamente a loro agio nello spirito dello show. Il primo è Gerry Scotti, uno dei volti simbolo di Canale5, pronto a lasciare per una sera il mondo dei quiz per entrare nella festa della comicità.

Accanto a lui ci sarà Paolo Rossi, attore e comico che con la sua ironia ha attraversato teatro e televisione e che torna così in uno show che ha fatto della contaminazione tra linguaggi e generazioni uno dei suoi punti di forza.

Quando e dove vedere Zelig 30

L’appuntamento con Zelig 30 è per martedì 6 ottobre in prima serata su Canale5. Sarà la prima delle quattro puntate previste per la festa dei trent’anni del comic show più longevo della televisione italiana. E per chi non potesse seguire il programma in diretta tv, è possibile rivedere la puntata in streaming anche su Mediaset Infinity, piattaforma su cui rimarrà disponibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.