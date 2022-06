“X Factor” 2022: “Tra Ambra e Fedez non c’è sintonia”. La loro risposta

Come mettere a tacere le voci? Con un video in cui ci si mostra complici e affiatati, se poi per farlo si utilizza un brano iconico di una trasmissione cult, allora il riusltato è ancora più divertente.

Si rincorrevano le voci di mancanza di sintonia tra Fedez e Ambra, entrambi chiamati a ricoprire il ruolo di giudice a X Factor 2022. I due, quindi, hanno deciso di dare una risposta divertente e molto chiara.

X Factor 2022, il rapporto tra Ambra e Fedez

Si era parlato di rapporti tesi tra Ambra e Fedez, a lanciare l’indiscrezione era stato il settimanale Chi che, nella rubrica Chicche di Gossip, riportava che tra i due non sarebbe scattata la sintonia e che c’erano stati “scontri infuocati per le scelte dei cantanti”. Un altro possibile segnale di rapporti freddi tra di loro sarebbe stata anche la mancata presenza di Ambra nelle storie su Instagram di Fedez. Insomma, una serie di indizi che avrebbero dato credito alle voci.

Ma i due hanno voluto mettere un punto alle chiacchiere mostrando affiatamento e sintonia. Come? Con un video pubblicato nelle storie del profilo Instagram di Fedez che li mostra ballare (e Ambra all’inizio ridere di gusto) sulle note della canzone che ha segnato il debutto da giovanissima dell’attrice, quando conduceva Non è la Rai: T’Appartengo.

I due sembrano prendere molto sul serio la performance, cercando di non ridere, e il risultato è divertente e rasserena gli animi di tutti coloro che temevano che la nuova edizione di X Factor, totalmente rinnovata, iniziasse già all’insegna dei dissapori. Le storie di Fedez sono state condivise da Ambra che le ha pubblicate con il commento “Una coreografia quasi originale” accompagnato da un cuore.

Insomma, se mai ci fosse stata dell’incomprensione tra i due, sembra proprio che sia stata superata.

Fedez ha pubblicato diverse storie e momenti divertenti del dietro le quinte, ma anche due scatti emozionanti in compagnia dei figli che sono andati a trovarlo in studio: i piccoli Leone e Vittoria sono stati ritratti con il papà che, pubblicando le immagini, ha scritto: “Nuovi giudici di X Factor”, sotto non sono mancati i commenti sia dei colleghi che dei tanti fan.

X Factor 2022, un’edizione rinnovata

E quella di X Factor 2022 sarà un’edizione completamente rinnovata. Perché se è vero che Fedez ha già ricoperto il ruolo di giudice è anche noto che sono quattro anni che manca dal talent in programma nell’autunno di Sky. Insieme a lui tre novità: Ambra, Dargen D’Amico e Rkomi.

Novità, e al tempo stesso gradito ritorno, alla conduzione. Dopo dieci anni dal debutto proprio sul palco di X Factor nelle vesti di talento torna Francesca Michielin, questa volta nel ruolo di conduttrice.

Una vera e propria rivoluzione che si potrà vedere all’opera alla fine dell’estate, ma intanto hanno preso il via le audizioni dopo tanto tempo con nuovamente il pubblico in presenza.

Non resta che attendere per vedere i nuovi giudici e la presentatrice al lavoro e intanto ci si può consolare seguendo gli aggiornamenti social.

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.