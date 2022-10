“Tu Si Que Vales”: Belen in bianco con maxi scollatura, Ferilli punta sul total black

Nuova puntata di Tu Si Que Vales, nuova sfida di sensualità tra Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli, le due grandi protagoniste dello show del sabato sera di Canale 5. Tra i talenti che si esibiscono sul palco e i personaggi decisamente sui generis pronti a strappare una risata al pubblico, ad attirare l’attenzione sono stati i look della showgirl argentina e dell’attrice romana, la prima con un completo bianco dalla scollatura profonda, la seconda con un outfit total black magnetico.

Belen Rodriguez, il completo bianco ottico dalla maxi scollatura

Si rinnova l’appuntamento con il divertentissimo varietà del sabato sera di Canale 5: Tu Si Que Vales è tornato con una nuova puntata che ha visto come protagoniste, oltre ai talenti sul palco, Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli, che si sono sfidate ancora una volta a colpi di sensualità.

Dopo aver sfoggiato abiti dai colori brillanti, la showgirl argentina è tornata a osare sul palco dello show, con un completo dalla scollatura profonda ed estremamente sensuale. La conduttrice, ormai presenza fissa della trasmissione da diversi anni, ha lasciato a bocca aperta il pubblico con un look mozzafiato.

La showgirl questa volta ha abbandonato i colori sgargianti delle scorse puntate per indossare un outfit bianco ottico e di super tendenza. Il capo che attira certamente l’attenzione è il top a corsetto dalla scollatura a cuore molto profonda, che ovviamente ha messo in risalto il suo bel décolleté. A completare l’outfit dei pantaloni dritti e morbidi, con scarpe con tacco in pendant. Nessuna collana a impreziosire il look, solo dei cerchi dorati ai lobi. La bella argentina ha poi lasciato i capelli sciolti, sfoggiando una piega super liscia con riga in mezzo.

Fonte: Instagram

Sabrina Ferilli punta sul total black (e non sbaglia)

Mentre Belen Rodriguez ha sfoggiato un look total white, Sabrina Ferilli ha optato per un completo nero che punta alla semplicità. L’attrice ha indossato una camicetta con bottoncini in vista sulle maniche e pantaloni attillati con una leggera zampa. Anche le décolleté in suede sono in pendant col resto dell’outfit. L’unico tocco di luminosità è dato dalle collane della Ferilli, una a girocollo con un cuoricino e l’altra più lunga, con dei ciondoli luccicanti. Anche Sabrina ha lasciato la sua lunga chioma sciolta, ma a differenza della Rodriguez, ha optato per onde morbide a incorniciarle il viso.

L’attrice ha voluto anticipare ai suoi fan il look della serata, pubblicando un breve filmato sul suo account Instagram ufficiale. “Pronti per entrare nella tana dei lupi?”, ha scritto a corredo della clip, dove la si vede percorrere i corridoi prima di varcare la porta degli studi della trasmissione.

Il video ha fatto il pieno di like e commenti, tra i quali spicca quello di Mara Venier, che ha scritto all’amica: “La più bella sei tu ❤️”. Ma c’è anche chi tra i commenti ha espresso i suoi dubbi sui colpi di scena di questa puntata. “Stasera cosa ti farà Giovannino?“, ha scritto un utente che non è rimasto deluso: il simpaticissimo disturbatore della Ferilli è tornato anche questa volta con i soliti tiri mancini ormai amatissimi dal pubblico.

