“Scomparso il finale di Belve”: la verità sulla “censura” alla Fagnani

La seconda puntata di Belve, quella dello scorso 28 febbraio, è finita al centro di una polemica che ha coinvolto molti telespettatori in prima persona. Il motivo? Subito dopo la messa in onda, la conduttrice Francesca Fagnani aveva condiviso su Twitter tutta la sua delusione, nonché molta perplessità, in merito all’incomprensibile taglio della parte finale che, come da copione, prevede un piccolo blocco dedicato alle Eterobasiche. C’è voluto davvero poco per urlare alla “censura”, salvo poi svelare tutta la verità in merito alla vicenda.

Tagliato il finale di “Belve”, le parole di Francesca Fagnani

“Scomparso il finale di Belve. Bah, così. Mi spiace”. Le poche (ma dirette) parole di Francesca Fagnani, condivise sul suo profilo Twitter, sono state sufficienti per scatenare la polemica da parte del pubblico. La conduttrice, diventata ormai iconica con le sue graffianti interviste a personaggi del mondo dello spettacolo (e non solo), si era lasciata andare a quello che è un vero e proprio sfogo in merito a quanto accaduto durante l’ultima puntata del suo talk, andato in onda lo scorso 28 febbraio.

Dopo le attesissime interviste a Carolina Crescentini, che ha raccontato senza peli sulla lingua del lato oscuro del successo (con tanto di critica a Mare Fuori), a Rocco Casalino, resosi protagonista di una tremenda gaffe letteraria su Madame Bovary, e a Massimo Giletti, che ha confessato di amare una donna più giovane da oltre 10 anni, ecco il disastro. Come da copione sarebbe toccato alle Eterobasiche, duo che da quest’anno fa da spalla alla Fagnani, concludere la puntata con un finale pungente. Se non fosse che la puntata è stata bruscamente interrotta, cancellando il loro intervento e il montaggio dei fuori onda tanto amati dai fan di Belve.

“Belve” censurato, l’indignazione del pubblico

Le parole della Fagnani hanno scatenato immediatamente un’ondata di indignazione su Twitter. Se la giornalista ha insinuato che quella subita dal suo programma fosse in qualche modo una forma di “censura”, incalzata dalle Eterobasiche che hanno cinguettato “Evidentemente il nostro messaggio era troppo scomodo per la prima serata”, il pubblico non ha perso tempo per esprimere la sua solidarietà.

“Noi siamo sotto choc” ha scritto qualcuno, “[il finale, ndr] Ce lo danno almeno su Raiplay o dobbiamo far partire una rivolta?” ha proseguito un altro utente. “Sei minuti tagliati sul finale. Francamente sono rimasta basita come i telespettatori – ha spiegato la giornalista raggiunta al telefono da Ansa -, è partito il programma di Alessandro Cattelan, dopo che avevo lanciato le Eterobasiche, poi sarebbero seguiti i fuorionda molto divertenti come sempre. È uno dei momenti più attesi da sempre, molto amato e anche commentato insieme alle interviste, ma sono rimasti sconcertati quando si sono accorti che in realtà il finale era stato tagliato”.

Per ore nessuna risposta in merito all’accaduto, salvo poi la condivisione di un comunicato ufficiale che ha chiarito una volta e per tutte la questione.

Perché è scomparso il finale di “Belve”, tutta la verità

Come anticipato da DavideMaggio.it e rimbalzato poi sulle principali agenzie di informazione, la Direzione Intrattenimento Prime Time ha spiegato come sono andate realmente le cose: “In riferimento alla mancata messa in onda di Belve After – si legge nella nota -, la Direzione Intrattenimento Prime Time precisa che non si è trattato di presunti interventi editoriali dell’ultimo minuto ma di un problema legato a ritardi nella consegna della puntata alla messa in onda. Tale ritardo, non imputabile a Rai, non ha permesso di osservare il corretto flusso procedurale previsto per la consegna del materiale. Belve After sarà disponibile su Raiplay unitamente alla puntata andata in onda”.