Sanremo, Amadeus pronto a “rubare” Giulia Salemi a Signorini (per una giusta causa)

Il Festival di Sanremo è sempre più vicino, e mentre Amadeus continua a mantenere alta l’attenzione sulla kermesse con i suoi numerosi annunci a sorpresa, non mancano le indiscrezioni. Stando a quanto riportato su Diva e Donna, il conduttore avrebbe puntato una protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip: si tratterebbe di Giulia Salemi.

Giulia Salemi sul palco dell’Ariston? L’indiscrezione

Manca poco meno di un mese all’inizio del Festival di Sanremo, e mai come quest’anno l’attenzione sulla kermesse musicale è alle stelle. Amadeus ha già reso noti i nomi delle co-conduttrici e sta svelando a poco a poco gli ospiti della kermesse musicale. Non mancheranno gli artisti internazionali, come i Black Eyed Peas, e i grandi nomi del panorama musicale italiano, da Al Bano e Massimo Ranieri passando per i Pooh, senza dimenticare gli artisti che saliranno sui palchi “collaterali” del Festival.

Potrebbe però mancare ancora qualche ospite all’appello, almeno stando alle indiscrezioni di Diva e Donna. Il giornale di gossip ha annunciato che Amadeus sarebbe pronto a coinvolgere una nota influencer e volto amatissimo dal pubblico del Grande Fratello Vip. Si tratterebbe di Giulia Salemi, pupilla di Alfonso Signorini e addetta al sentiment social del reality show.

Ovviamente il condizionale è d’obbligo, ma sembrerebbe che il direttore artistico di Sanremo sia in trattative con l’influencer e con l’attrice Maya Sansa, entrambe di origini iraniane. “L’obiettivo è chiaro: sensibilizzare il numeroso pubblico a casa sulle battaglie per i diritti che le donne stanno conducendo in quel Paese”, si legge sulla rivista edita da Cairo Editore.

Amadeus sarebbe quindi pronto a “rubare” Giulia ad Alfonso Signorini per una giusta causa. Del resto non è la prima volta che la Salemi affronta in tv questo argomento: aveva parlato delle condizioni delle donne in Iran già in un toccante monologo a Le Iene, ma non solo. Nella giornata di martedì 22 novembre l’influencer era intervenuta anche alla Camera dei Deputati per parlare di violenza sulle donne.

Sanremo e Mediaset, lo scontro per gli ascolti

Se i rumors riportati da Diva e Donna dovessero risultare fondati, Giulia Salemi dovrebbe partecipare al Festival durante una delle serate in cui non è impegnata nello studio del GF Vip. Quest’anno infatti, a differenza di quanto accaduto negli ultimi anni, Mediaset ha deciso di rompere quel “tacito accordo” sulla sua programmazione durante la settimana sanremese, lasciando inalterato il suo palinsesto.

Si tratterà di una vera e propria sfida di ascolti tra la Rai e il Biscione, che per quasi quindici anni ha adottato una programmazione ad hoc durante la messa in onda della kermesse musicale, con una programmazione di film e “best of” di show di successo della rete.

La 73esima edizione del Festival dovrà quindi vedersela con alcune delle trasmissioni di punta della rete, dal GF Vip a Le Iene, al temutissimo show di Maria De Filippi C’è Posta per Te, fiore all’occhiello di Canale 5 in termini di share, in programma con una puntata inedita proprio in contemporanea con la finale della manifestazione canora più famosa d’Italia.