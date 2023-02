Il ricordo degli amici di Costanzo a “Verissimo”. Signorini: “L’amore con Maria da film”

Una puntata speciale tutta dedicata a Maurizio Costanzo quella di Verissimo: Silvia Toffanin ha voluto omaggiare il conduttore che ha fatto la storia della televisione italiana, invitando nel suo salotto amici e colleghi che hanno dedicato al loro mentore parole toccanti.

Maurizio Costanzo, l’amore con Maria De Filippi raccontato da Alfonso Signorini

La scomparsa di Maurizio Costanzo ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori del pubblico, dei colleghi e degli amici che hanno condiviso con lui impegni professionali e momenti di vita indimenticabili. Alfonso Signorini è stato il primo degli ospiti accolti nel salotto di Verissimo, dove ha raccontato, oltre il rapporto di amicizia che l’ha legato al conduttore, quell’amore intenso con Maria De Filippi, vissuto lontano dai riflettori e che non ha mai vacillato.

“Con Maria ridevano tantissimo insieme, tra loro c’era una complicità totale. Credo che Maurizio e Maria erano una delle poche coppie autentiche di chi frequenta questo mondo, si volevano davvero bene. Lei era protettiva, affettuosissima, e lui si perdeva nel suo sguardo”, ha confessato il direttore di Chi.

“Il loro amore non era retorico. Erano solo due le cose che li dividevano: la prima era il gatto – ha raccontato con il sorriso Signorini – e la seconda erano i dolci. Maria non voleva che li mangiasse, lo teneva a stecchetto e pur di mangiarli si sarebbe venduto l’anima, si inventava di tutto. La loro era una coppia di una tale vivacità… Guardandoli capivi che l’amore vero esiste, quello che vedevi nei film“.

E nel narrare quel sentimento che li ha legati fino ad oggi, Alfonso ha svelato: “Loro hanno puntato sulla qualità del tempo insieme. Si frequentavano poco, ma avevano appuntamenti fissi dove avevano bisogno di ritrovarsi”.

Le parole toccanti di amici e colleghi

Sono stati tantissimi a voler omaggiare Maurizio Costanzo, rivelando al pubblico episodi e aneddoti legati al celebre conduttore. Quello che ne è venuto fuori è un ritratto intenso di un grande professionista, un giornalista integerrimo, che non si è mai messo in cattedra e che amava mettere a proprio agio i suoi intervistati.

Tutti gli ospiti di Silvia Toffanin hanno ricordato una persona umile, dal cuore enorme, che non mancava mai di regalare a chiunque incontrasse una tartarughina portafortuna. Da Orietta Berti a Vladimir Luxuria, da Laura Freddi a Gigi D’Alessio, passando per Katia Ricciarelli, Rita Dalla Chiesa, Demo Morselli, Gerry Scotti e Carlo Conti, tutti hanno omaggiato con le loro parole uno dei pilastri della televisione italiana e un gigante dal quale si poteva solo imparare. E c’è chi non ha potuto trattenere le lacrime, come Enzo Iacchetti, legato al conduttore da un profondo e intenso legame.

Il ricordo commosso di Costanzo

Paola Barale ha ricordato i tempi di Buona Domenica, parlandone come un maestro e un padre: “Maurizio è uno che pensavi immortale e in qualche modo lo è, del resto ha scritto la storia della televisione”, ha detto. Lorella Cuccarini ha dedicato delle parole a Maria De Filippi: “La cosa che più mi ha colpito è la riservatezza: avevamo registrato fino a un giorno prima e nessuno poteva immaginare quello che sarebbe successo da lì a poche ore. Maria al pubblico si mostra sempre come una donna forte, disponibile, che c’è sempre per gli altri; vorrei che sapesse che adesso ci siamo noi per lei”.

Commosso anche il ricordo di Enrico Papi, che lo aveva scelto come testimone di nozze: il loro, nato come un rapporto prettamente lavorativo, si era trasformato nel giro di pochi anni in un’amicizia sincera, fatta di tanto divertimento e risate: “Avevo la capacità di farlo tornare bambino”, ha raccontato. “Le ultime parole che ci siamo scambiati sono state “Ti voglio bene” e io le custodisco gelosamente”.

Durante lo speciale di Verissimo dedicato a Maurizio Costanzo è intervenuto anche Pier Silvio Berlusconi. A legarli, oltre al sodalizio professionale, una grande amicizia. “Era una persona speciale, aveva questo entusiasmo, una professionista instancabile, sempre vicino agli altri. Con lui si facevano grandissime risate, saper prendere la vita con gioia è un grande insegnamento”.