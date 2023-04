Paolo Bonolis si ritira dalla tv? La verità sull’annuncio a “Felicissima Sera”

Paolo Bonolis è uno dei volti più amati del piccolo schermo: colto, divertente e sempre elegante, riesce a far brillare ogni trasmissione. Ospite di Felicissima Sera ha parlato anche dell’ipotesi di un suo ritiro dalla televisione. Del resto sono 42 anni che è in tv, come ha spiegato lui stesso intervistato da Pio e Amedeo. Ma non solo, perché la sua ospitata nella trasmissione è stata anche l’occasione per parlare della moglie Sonia Bruganelli, della ex compagna Laura Freddi e della sua vita privata.

Paolo Bonolis si ritira dalla televisione? Cosa ha detto a Felicissima sera

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando Paolo Bonolis ha lavorato alle prime trasmissioni televisive dedicate al pubblico più giovane. Da 3, 2, 1… contatto!, sulla Rai, fino al celebre programma cult Bim, Bum, Bam. Una lunga carriera durata 42 anni, come ha spiegato lui stesso ospite di Pio e Amedeo nella terza puntata di Felicissima Sera.

I due comici, attraverso diverse immagini, gli hanno fatto riviere alcuni momenti del suo passato lavorativo. E questo viaggio nei ricordi è stata anche l’occasione per fare il punto sul suo futuro professionale e su un possibile ritiro dalla tv. Paolo Bonolis ha spiegato di essersi dato un limite: “Altri due anni circa – ha detto – poi ci sarà un’altra vita dove penso di divertirmi di più, se ci arrivo”. Incalzato sulla possibilità reale di un addio alla televisione così a breve termine ha confermato con un: “Presumo di sì”.

Paolo Bonolis, a Felicissima Sera i legami del passato e il rapporto con la moglie Sonia

L’intervista a Felicissima Sera è stata un vero e proprio viaggio nel passato attraverso i suoi legami e il ricordo di alcuni aneddoti. Pio e Amedeo gli hanno fatto domande scomode, ad esempio se tra lui e Licia Colò ci sia mai stato qualcosa (la risposta è no). Ovviamente non poteva non essere tirata in ballo Laura Freddi alla luce della lunga relazione che ha vissuto con Paolo Bonolis, ma anche della grande amicizia che la unisce all’attuale moglie di Bonolis: Sonia Bruganelli. “I rapporti sono buoni”, ha spiegato il presentatore riferendosi al suo legame con la ex.

Poi è stata la volta di un aneddoto su Freddie Mercury che, come ha ricordato, ci ha provato con lui durante una serata a Londra. Dopo una chiacchierata, l’indimenticabile cantante dei Queen: “Mi ha fatto capire che sarebbe stata una felicissima sera”, ha detto Bonolis citando il titolo del programma. Lo avrebbe fatto con una: “Non vaghissima allusione, del tipo ‘dopo che fai’ – ha spiegato ricordando di avergli risposto che sarebbe andato a dormire, aggiungendo – ha capito, è stato molto carino, ha voluto il mio indirizzo e poi mi ha mandato due biglietti omaggio un anno dopo o due anni dopo circa, non ricordo, per andare al concerto di Wembley”.

E poi si è passati a parlare di Sonia Bruganelli: i due sono legati dal 1997 e sono convolati a nozze nel 2002. Paolo Bonolis ha raccontato di essere contento della presenza di sua moglie in tv dove, va ricordato, è stata per il secondo anno di fila opinionista del GF Vip. Ovviamente si è parlato nuovamente del fatto che vivono in una grande casa e che, quando saranno pronte, avranno due stanze diverse. Infine, per descrivere il loro rapporto Bonolis ha usato il titolo del programma Tira e molla.