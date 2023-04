Sonia Bruganelli, nuova polemica dopo il “GF Vip”: “Il più manipolatore”

Fonte: IPA Sonia Bruganelli, attacco a Edoardo Tavassi dopo il "GF Vip"

Schietta, diretta, a tratti tagliente con i suoi giudizi critici, Sonia Bruganelli non abbandona le sue vesti di “opinionista” nemmeno dopo il Grande Fratello Vip. A distanza di pochi giorni dalla finalissima, infatti, ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Chi e ha riservato una dura critica a uno dei concorrenti simbolo di questa edizione: Edoardo Tavassi. Cos’ha detto sul suo conto e perché ha tirato in ballo anche Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

Sonia Bruganelli dopo il “GF Vip”: l’attacco a Edoardo Tavassi

Il Grande Fratello Vip si è concluso con la vittoria di Nikita Pelizon, arrivata dopo lunghi mesi di messa in onda. Un’edizione in cui i protagonisti si sono messi in gioco senza risparmiarsi, dagli stessi concorrenti alle opinioniste in studio. Sonia Bruganelli, in particolare, si è confermata dominatrice della scena nel corso delle puntate grazie alla sua schiettezza e alla sua trasparenza. Non ha risparmiato dure critiche e impietosi giudizi ai Vipponi e, in particolare, ha spesso speso parole negative per uno dei grandi protagonisti: Edoardo Tavassi.

Iconica la sfuriata della moglie di Paolo Bonolis contro il fratello di Guendalina, accusato in diretta di essere un manipolatore. E non gli ha risparmiato critiche nemmeno ora, che le telecamere dello show sono spente ed è calato il sipario. Con alcune dichiarazioni rilasciate al settimanale Chi, in cui ha tracciato un bilancio della sua esperienza sulla poltrona da opinionista, la Bruganelli è tornata ad attaccarlo. “Il GF Vip secondo me è cambiato con l’arrivo di Edoardo Tavassi. All’inizio era un ragazzo divertente, poco alla volta ha creato questa divisione nettissima fra chi era a suo favore e chi no”: questo il suo giudizio sul percorso del concorrente nel reality.

Sonia Bruganelli accusa Tavassi: “Il concorrente più manipolatore”

Ma le critiche non finiscono qui, perché Sonia Bruganelli lo accusa anche di aver influenzato un suo grande amico nella Casa, Edoardo Donnamaria: “Da lì sono mutate molte cose, come il rapporto fra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: sono stati accusati di litigare troppo quando, in realtà, era Tavassi a influenzare Donnamaria. Prima c’era un cast vario, c’erano diverse dinamiche: con Tavassi è cambiato il meccanismo, sono cambiata anch’io e ho fatto la mia famosa sfuriata”. E, infine, ribadisce il suo pensiero su di lui: “È stato il concorrente più manipolatore“.

La figura di Edoardo Tavassi è stata piuttosto controversa e ha alimentato il dibattito nel corso di questi mesi. C’è chi l’ha considerato positivamente, come un leader trascinatore, indiscusso mattatore di questa edizione grazie alla sua ironia e al suo fare scherzoso. E c’è chi, invece, l’ha accusato di essere stato il “capobranco degli Spartani” e di aver voluto creare a tutti i costi una spaccatura nella Casa, a scapito dell’armonia del gruppo. Il giudizio di Sonia Bruganelli, il cui futuro al GF Vip è tuttora incerto, rimarca proprio questo aspetto.

Intanto “Tavassone”, come è stato più volte rinominato da Alfonso Signorini, continua a vivere la sua storia d’amore con Micol Incorvaia, sbocciata proprio tra le mura di Cinecittà. A telecamere spente, lontano dalle luci dello show, la coppia è pronta a viversi senza freno alcuno, alla luce del sole e in totale libertà.