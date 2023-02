La dedica d’amore di Tavassi a Micol. Il “GF Vip” che ci piace

Si può amare oppure no, ma è impossibile negare che il GF Vip riesca sempre e comunque a far parlare di sé. Le ultime settimane (e relative puntate in prima serata) sono state infiammate da discussioni, alcune piuttosto pesanti, tra concorrenti che non sembrano riuscire a trovare modo di convivere pacificamente. Basti pensare al continuo tira e molla tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, oppure al caos scatenato da Oriana Marzoli e Martina Nasoni, ex del gieffino Daniele Dal Moro.

Ma ecco che, nel bel mezzo di tutto questo trambusto, ha fatto capolino uno dei momenti più dolci che questa edizione del reality abbia vissuto finora: Edoardo Tavassi ha reso il San Valentino di Micol Incorvaia molto speciale, dedicandole una lettera che è la dichiarazione d’amore che ogni donna meriterebbe.

Edoardo Tavassi, la dedica d’amore in versi alla sua Micol

Non è trascorso molto tempo da quando Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia si sono conosciuti, eppure da una semplice amicizia e “simpatia” sono arrivati in breve a un sentimento che ha tutta l’aria di essere molto più importante di quanto loro stessi potessero immaginare. Le parole d’amore del Tavassone per la sua bella sono state tanto inaspettate quanto profonde, con quel tocco di ironia che come sempre lo contraddistingue.

“Mi sei piaciuta dal primo momento in cui ti ho vista – ha esordito -. (…) Da lì in poi come due amici insieme passavamo le ore, e ogni volta che ridevi ad una mia battuta mi esplodeva sempre il cuore. Quante cose abbiamo in comune, i manga, gli anime, mia sorella amica di Clizia, era chiaro che per me non potevi essere solo una semplice amicizia. L’ho capito soprattutto quando mi veniva il pensiero che mentre ti dicevo mo te parto, volevo baciarti per davvero. (…) Non sai quanto ero felice, tu non puoi capire quanto, aspettare l’arrivo della notte per poi dormirti accanto. Ed è bello pure di mattina vedere dormire quella donna con il visetto da bambina, quel visetto che starei ore a guardare, però amore mio ad una certa ti devi pure alzare!”.

E mentre Micol era già in lacrime, il finale più dolce: “Siamo molecole, siamo forti insieme come una coppia di assi, anzi siamo una cosa sola, noi siamo gli Incorvassi. E ora ti dirò una cosa forse banale, forse scontata, ma il Grande Fratello io l’ho vinto quando ti ho incontrata. E visto che a dire smancerie e a essere timido sono il primo, adesso alzati, dammi un bacio e buon San Valentino“.

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia innamorati, il “GF Vip” che ci piace

Sì, questo è decisamente il GF Vip che ci piace. Quello lontano dalle logiche macchinose del gioco, dall’arrivismo di concorrenti che pur di farsi notare farebbero di tutto, dai continui litigi che si scatenano anche solo per un piatto porto male. Mentre la banda degli ex continua a scapigliarsi con le nuove fiamme o presunte tali (vedi il triangolo Oriana-Daniele-Martina) e continua il tira e molla (più molla) di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, ecco che nel giorno di San Valentino – la festa dell’amore per eccellenza – ha fatto irruzione sul piccolo schermo uno dei momenti più dolci che questa edizione abbia mai visto.

Edoardo Tavassi, che ci aveva già conquistato all’Isola dei famosi in coppia con la sorella Guendalina, non ha fatto altro che confermare quanto pensavamo: non è soltanto un gran bel concorrente per un reality show, ma la dimostrazione di come la genuinità e il cuore possano venir fuori nella maniera più limpida, sempre che lo si voglia. Il suo percorso al GF Vip era iniziato all’insegna dell’ironia e delle battute taglienti verso i suoi compagni di avventura, ma l’ingresso di Micol Incorvaia ha cambiato tutto.