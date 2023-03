L’addio di Sonia Bruganelli al GF Vip: “Rimarrei solo per tanto denaro”

Sonia Bruganelli, l'addio al GF Vip

Sia dentro che fuori la Casa c’è chi l’ha amata e c’è chi l’ha odiata, ma di sicuro Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista del GF Vip ha saputo far sentire la propria voce forte e chiara rendendo impossibile rimanere indifferenti davanti alle sue parole.

In questi due anni i suoi commenti spesso cinici e fuori dal coro la hanno più volte portata a duri scontri con i concorrenti (e con le loro famiglie) e a diventare, di fatto, la più temuta delle opinioniste della storia del Grande Fratello.

A pochissimi giorni dalla gran finale della settima edizione del reality, in molti già si chiedono se la (vittoriosa) squadra messa su da Afonso Signorini verrà confermata anche per la prossima edizione e Sonia stessa ha dato un’anticipazione importante sul suo destino.

GF Vip 7, Sonia Bruganelli dice addio: “Rimarrei solo per tanto denaro”

Dopo due anni nelle vesti di opinionista al Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli sembra più decisa che mai a dire addio a questo ruolo. La stessa imprenditrice lo ha confessato in una recentissima intervista rilasciata a Vanity Fair.

“La TV ti leva tanto tempo” ha affermato Sonia “Ho un altro lavoro, che è tanto di testa, e ho tanti settori da gestire. Lavoro con le stesse persone da tantissimi anni e un po’ mi è dispiaciuto non seguirle come un tempo, anche se il Grande Fratello mi ha comunque dato tanto. SDL (l’agenzia di scouting della Bruganelli, n.d.r.) è la mia creatura così come il Grande Fratello è la creatura di Alfonso”.

A quanto pare quindi la moglie di Paolo Bonolis è fermamente convinta di lasciare la poltrona da opinionista anche se, dall’alto della sua sincerità, ha ammesso: “Potrei cedere per tanto denaro. Rimango produttrice, dopotutto. Ma non credo che arriverà. Come ho già detto, credo che sia l’ora di Giulia Salemi e di tante ragazze che sono cresciute con questo programma”.

GF Vip 7, Sonia Bruganelli: “Ecco chi sono i miei vincitori”

Nella sua intervista, oltre a confermare il già vociferato addio al ruolo di opinionista, Sonia Bruganelli ha anche confessato chi secondo lei dovrebbe vincere questa edizione del Grande Fratello Vip.

“Per motivi diversi la vittoria la meriterebbero Nikita, perché è quella che è riuscita a rimanere fredda e a gestire tutto senza mai urlare, e Oriana che io non amo ma che ha creato l’apocalisse non appena è entrata” ha sentenziato Sonia, per poi tirare anche una delle sue consuete frecciatine “Avrei detto anche Tavassi… se fosse rimasto quello che era quando è entrato”.

E, a proposito di frecciatine, l’opinionista ha anche aggiunto: “Non credo che siano arrivati i più resistenti, ma il più furbo, quella che si è legata al più furbo, quello che si è messo meno nelle condizioni di discutere: alla finale sono arrivate varie dinamiche di gioco. In futuro penso che il concorrente che dirà subito di essere lì per vincere, vincerà”.

Come abbiamo sottolineato, amata o odiata Sonia Bruganelli è stata sicuramente la regina delle opinioniste e, a suo dire, il segreto di questo successo è dato proprio da ciò che in questi due anni ha rappresentato: “Sono una persona di rottura, abbastanza schietta e diretta. Mi do tanto perché, se faccio una cosa e ci credo, voglio arrivare fino in fondo. Voglio bene a quei ragazzi, ci ho messo l’anima”.