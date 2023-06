Paolo Bonolis “erede” di Fabio Fazio in Rai? Il conduttore rompe il silenzio

L’addio di Fabio Fazio alla Rai è ormai cosa certa, ma decisamente più incerto è il nome del suo possibile sostituto, così come il futuro di Che tempo che fa. Nell’ultimo periodo si è vociferato di un possibile ritorno di Paolo Bonolis nell’azienda pubblica, proprio in sostituzione del collega. Uno scenario interessante, indubbiamente, ma prontamente smentito dalle parole dello stesso Bonolis: cosa ha rivelato nell’intervista a Vanity Fair, in cui ha anche ufficializzato assieme a Sonia Bruganelli la fine del loro amore.

Paolo Bonolis, il futuro in tv dopo l’addio a Sonia Bruganelli

In queste ultime ore tiene banco la notizia di una rumorosa rottura nel mondo della televisione e dello spettacolo, quella tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. La coppia non sta più insieme e, tra le pagine di Vanity Fair in una lunga intervista rivelatrice, ha confessato i motivi dell’addio. C’è però un altro aspetto da considerare. Oltre ad essere stati marito e moglie, infatti, i due hanno fatto coppia anche a livello professionale: lui come conduttore, lei come “dietro le quinte” dei suoi programmi tv. Che ne sarà, ora, del loro sodalizio artistico?

Nel corso dell’intervista, Bonolis ha confermato l’ipotesi di un addio alla tv ormai vicino, già avanzata in un’intervento al Festival della Tv di Dogliani: “L’azienda di Sonia funziona molto bene, sono tutti bravi. Si può collaborare anche quando le cose cambiano. Però non credo di lavorare ancora a lungo. Sono 44 anni che faccio questo mestiere. C’è un processo naturale, definibile biologicamente come “orchite”, che mi porta a pensare altrimenti della mia vita. Voglio dare al futuro un sapore diverso rispetto a quello che ho vissuto fino a ora”.

Il ritiro dalle scene è dunque un’ipotesi non così remota, e di certo la tv non gli mancherà affatto quando si ritirerà a vita privata: “Probabilmente continuerò per un altro paio d’anni, poi diventerebbe pesante senza l’entusiasmo”.

Paolo Bonolis sostituto di Fabio Fazio? “Non bisogna percorrere i sentieri altrui”

Non solo il futuro in tv, ma anche il presunto ritorno in Rai di cui tanto si parla. Paolo Bonolis ha voluto fare chiarezza una volta per tutte, rispondendo alle voci secondo cui sarebbe il papabile “erede” di Fabio Fazio, dopo l’addio di quest’ultimo all’azienda pubblica. Il conduttore spende parole di stima per il collega, ma smorza gli entusiasmi: “Fabio è un bravissimo professionista, ma non c’entro niente con lui. Ha fatto Che tempo che fa, una trasmissione molto bella. Mi sono tolto quella soddisfazione con Il senso della vita. Non bisogna percorrere i sentieri altrui: ognuno segue il proprio, anche perché alla fine i sentieri finiscono sempre da qualche parte”.

Che ne sarà, invece, di Sonia Bruganelli? È lei stessa a parlare del suo futuro: “Sicuramente continuerò a fare la produttrice, è quello che mi riesce meglio. Semmai dovesse arrivare qualche proposta divertente in cui sia richiesta la mia voce fuori dal coro, la valuterò”. Da definire, inoltre, la sua possibile riconferma come opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello.