“Mattino Cinque”, Federica Panicucci saluta: “Questa è la mia ultima puntata”

“Questa è la mia ultima puntata”: è così che Federica Panicucci si è congedata dal suo pubblico, dando appuntamento direttamente al 9 gennaio. L’informazione di Mattino Cinque, però, non si ferma e prosegue con Francesco Vecchi. Per la bella conduttrice toscana, si apre invece un periodo di grande impegno televisivo e interamente proiettato verso il Capodanno di Canale5. Dopo i due anni di pandemia, quest’anno si riparte dalla piazza: la musica torna dal vivo da Genova, in Piazza De Ferrari, scelta per l’ultimo conto alla rovescia del 2023.

Federica Panicucci lascia, appuntamento al 2023

Era un arrivederci annunciato. Federica Panicucci sapeva di doversi fermare per dedicarsi alle incombenze fissate con il concerto di fine anno, che torna live e senza restrizioni dalla meravigliosa cornice genovese. Alla conduzione ancora lei, come da tradizione, mentre il cast è indubbiamente composto dagli artisti più seguiti e più apprezzati del momento.

Lo stop con Mattino Cinque è quindi solo temporaneo. E non poteva essere diversamente. Da anni al timone del contenitore mattutino dell’ammiraglia del Biscione, ha saputo conquistarsi l’affetto del pubblico dopo il grande successo riscosso da Barbara D’Urso e Claudio Brachino. Un’eredità importante che ha saputo raccogliere con enorme professionalità, trasformando il programma in uno spazio in cui ormai si trova perfettamente a suo agio.

L’infotainment di Mattino Cinque News però non si ferma e prosegue con Francesco Vecchi, da anni partner lavorativo di Federica Panicucci. La finestra mattutina è quindi ancora garantita per i tanti telespettatori affezionati della trasmissione, ai quali terrà compagnia anche sotto le feste. La pausa della Panicucci sarà comunque più lunga del previsto, essendo che il 7 gennaio è un sabato: il suo ritorno è quindi fissato per il giorno 9.

Dove vedremo Federica Panicucci

Come abbiamo spiegato, la conduttrice toscana non va in vacanza. Anzi, si apre per lei un lungo periodo di lavoro – intenso – che precede la messa in onda del grande evento di Capodanno. La serata, che va a sfidarsi con L’anno che verrà di Amadeus, segue il consueto discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La musica inizia subito dopo e prosegue di certo fino al countdown e nelle ore successive, per accogliere al meglio il 2023.

Un’abitudine che il pubblico conosce, quella della Panicucci, che nel 2022 aveva rischiato di ritardare oltremodo il suo ritorno in video. Il successo di Mattino Cinque News aveva infatti indotto la Rete a rinnovare la messa in onda per diverse settimane dopo l’Epifania, proposito che è poi sfumato col ritorno della conduttrice in carica e dei suoi servizi, tra i quali compaiono svariati approfondimenti dedicati alla tv italiana.

I suoi successi lavorativi corrono così di pari passo con quelli della sua vita sentimentale. Da anni legata a Marco Bacini, che ha promesso di sposare in una data che non ha ancora dichiarato, Federica Panicucci è mamma di Mattia e Sofia. Nonostante la sua fama e la conseguente esposizione mediatica, ha sempre voluto tenere privata la sua vita personale per rispetto di se stessa e della persona con la quale ha deciso di condividere la sua vita.