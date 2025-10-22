La Ruota della Fortuna, chi è Daniela Petrilli, la campionessa dei record

Vittoria da record a La Ruota della Fortuna, il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti e prodotto da RTI in collaborazione con Endemol Shine Italy. Nella puntata andata in onda il 21 ottobre, la campionessa in carica Daniela Petrilli ha letteralmente fatto la storia, portando il suo montepremi complessivo a 242700 euro: una cifra che la consacra come la concorrente più vincente di sempre nella lunga storia del quiz riportato al successo in questi anni recenti.

Chi è Daniela Petrilli

Originaria del Canada, 51 anni, oggi residente a Sabaudia, Daniela ha immediatamente fatto breccia nel cuore del pubblico per la sua maniera composta di affrontare il gioco, che l’ha vista vincere più di ogni altro nella storia del programma. Madrelingua inglese e francese, insegna entrambe le lingue e, come spesso accade nei game show, la sua cultura poliedrica si è rivelata un’arma vincente nelle sfide di vocaboli e intuizioni.

La sua avventura nel programma è iniziata lunedì 20 ottobre, quando ha ottenuto il titolo di Campionessa con un primo bottino di 19800 euro, a cui ha saputo aggiungere, nel gioco conclusivo della Ruota delle Meraviglie, ben 100000 euro. Un’impresa notevole, ottenuta indovinando tutte e tre le frasi del tabellone, che ha subito catturato l’attenzione del telespettatori e dei social dove il programma è sempre più seguito. La manche non concede errori ed è per questo la più remunerativa dell’intero programma. Inoltre, è anche la più difficile. Da un lato perché arriva al termine di un’intera partita in cui di certo non manca la tensione e dall’altro perché il tempo è assolutamente ristretto. Lei però ce l’ha fatta, portandosi a casa un bottino cospicuo e del quale dovrà decidere cosa fare. C’è tempo.

La scalata verso il successo

Ma è nella puntata successiva, quella di martedì 21 ottobre, che Daniela ha superato se stessa. Dopo una partita impeccabile, condotta con grande abilità, ha raggiunto la manche finale con 22900 euro già in tasca. E, come se fosse ormai una routine, ha centrato nuovamente la soluzione delle frasi finali, vincendo altri 100000 euro. Un bis che nessuno, finora, era mai riuscito a realizzare.

Con 242700 euro complessivi, Daniela Petrilli entra così nell’albo d’oro del game show come la Campionessa dei record, stabilendo un traguardo che difficilmente verrà superato a breve. La sua vittoria è stata accolta in studio con un lungo applauso, mentre al suo fianco, visibilmente emozionato, il marito Paolo ha condiviso con lei la gioia del momento.

Un’emozione anche per Gerry Scotti, che in queste settimane si è messo spesso al servizio dei concorrenti e li ha guidati anche nei momenti di maggiore emozione. Un enorme successo per lui che, oltre al fattore ascolti, ha saputo riportare al successo un programma che aveva già fatto la storia di Mediaset. Il confronto con Affari Tuoi è ormai impari ma Rai1 sta provando a risalire la china con una nuova anteprima. Cosa succederà adesso? Intanto, il successo de La Ruota della Fortuna non sembra andare incontro a una battuta d’arresto anche se presto potrebbe tornare in onda Striscia La Notizia.