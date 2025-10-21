La puntata del 21 ottobre 2025 di "La Ruota della Fortuna" ha dato grandi emozioni ai telespettatori, visto che è stato vinto il montepremi massimo, ancora una volta

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

IPA Gerry Scotti

La Ruota della Fortuna è diventato, in poco tempo, uno dei prodotti di punta di Canale 5, visto che ogni sera riesce a raccogliere tantissimi ascoltatori davanti allo schermo, ottenendo dei dati di ascolto importanti. La sfida con Affari Tuoi, infatti, è una delle più combattute, a oggi, nel mondo della televisione italiano.

Ogni sera tre diversi concorrenti provano a vincere il bottino da 100.000 euro dello show Mediaset condotto da Gerry Scotti e, ancora una volta, è stata la campionessa Daniela Petrilli ad avere l’opportunità di accaparrarsi il premio finale. La fuoriclasse del programma televisivo, però, ancora una volta non ha deluso le aspettative, anzi ha sorpreso tutti, conduttore compreso, portando a casa, per la seconda sera consecutiva, il premio più alto messo in gioco.

Daniela Petrilli sbanca a “La Ruota della Fortuna”

La puntata del 21 ottobre 2025 de La Ruota della Fortuna ha visto come protagonisti tre concorrenti. Tra di loro, si trovava ancora una volta la campionessa in carica Daniela Petrilli, originaria di Sabaudia, in provincia di Latina, ma nata in Canada da una famiglia di origine italiana. La vincitrice delle ultime puntate ha svelato di essere di madrelingua francese e inglese. Accanto a lei, hanno gareggiato Diana da Milano, impiegata in un’azienda del settore cosmetico e Gianfranco da Bari, che come professione fa il traduttore freelance.

Tutti e tre i contendenti hanno mostrato la loro bravura, ma nelle ultime sfide, la campionessa in carica Daniela Petrilli è riuscita a sbaragliare la concorrenza e assicurarsi la presenza al gioco finale e alle prossime puntate dello show televisivo.

La vincitrice delle scorse puntate non ha risposto con particolare acume alle tre domande dell’ultimo quiz, sbagliandone addirittura due con ingenuità, come commentato dallo stesso Gerry Scotti: “La sapevano anche i bambini”. Ma, a sorpresa, Daniela Petrilli è riuscita a replicare correttamente all’ultima domanda, pescando proprio la busta contente i 100.000 euro. Un’eventualità fortuita che era già accaduta nella puntata precedente dello show televisivo.

Il conduttore televisivo ha commentato con grande emozione quanto accaduto, decidendo anche di sedersi sulle scale che si trovano sotto il tabellone iconico presente nello studio: “Perde il pelo e non il vizio. Roba da matti, sto male, mi devo sedere. Due sere di seguito, l’unica busta che c’era”.

Il presentatore televisivo ha raccontato in modo molto diretto il suo stupore per quanto accaduto: “Ci ha messi in ginocchio…. Incredibile, una l’ha azzeccata e c’erano entro i 100.000” ed è stato raggiunto sui gradini dalla sua compagna d’avventura Samira Lui.

Daniela Petrilli, chi è

Daniela Petrilli ha conquistato, per due serie consecutive, il montepremi più alto di La Ruota della Fortuna, portando a casa ben 242.700 euro in totale. La campionessa del programma televisivo ha stupito tutti con la sua bravura e, nel corso delle diverse puntate, ha raccontato la sua storia personale.

Daniela Petrilli vive a Sabaudia con il marito Paolo Mellano, consigliere comunale del Municipio locale. La donna è originaria del Canada e si è trasferita in Italia solo 37 anni fa. La concorrente è appassionata di sport e, in particolare, di padel.