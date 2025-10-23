La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti perde la pazienza: “Una serata maledetta”

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

È il ritorno di maggior successo della televisione degli ultimi anni. Ripescato da decenni dietro, la nuova Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti è amata e seguita come quella del grande Mike Bongiorno. Programma di punta di Canale 5, l’unico in grado di dare del filo da torcere ad Affari Tuoi, tiene incollati gli spettatori grazie ai suoi avvincenti giochi di cultura e bravura.

La puntata di giovedì 23 ottobre ha accolto Tommaso Galvani, il professore riminese divenuto campione la sera prima. A sfidarlo per aggiudicarsi il ricco bottino da 100.000 euro, due avversari davvero temibili, Alessandra e Nicolò. E nonostante Tommaso sia stato in grado persino di sconfiggere la campionessa Daniela Petrilli, la partita di questa sera è stata a dir poco difficile.

Per Gerry Scotti la manche “è maledetta”

La prima parte della gara non ha offerto grandi soddisfazioni ai tre concorrenti che, nonostante l’impegno e le risposte corrette, sono stati sgraditi alla fortuna e si sono più volte ritrovati in “bancarotta”. Giro dopo giro, la ruota continuava a offrire loro montepremi nulla o continui passamano. La partita ha registrato a lungo una triste parità a 0 euro tra i tre sfidanti Alessandra, Tommaso e Nicolò.

Il padrone di casa era incredulo e forse anche un pelo infastidito da tale incorreggibile sfortuna. “Mandiamo in onda una puntata de La casa nella prateria” ha scherzato di fronte a tale moria di avvenimenti, per poi iniziare a perdere davvero le staffe. “Questa manche è maledetta” ha affermato Gerry Scotti quando Alessandra ha perso l’opportunità di portarsi a casa una Fiat Panda nuova di zecca.

Ad addolcire la serata a Gerry ci ha pensato però un tenero regalino arrivato da una giovanissima fan. Alice, la bimba di 9 anni figlia della nuova concorrente Alessandra, ha inviato al conduttore un disegnino che lo raffigura proprio di fronte a La Ruota della Fortuna. “L’ho scelto perché mi ha disegnato magro” ha scherzato Scotti prima di conservare con cura in tasca il bel regalo.

Una nuova campionessa a La Ruota della Fortuna

Nonostante la fortuna non girasse dalla sua parte, Alessandra è stata in grado di dominare l’intero gioco. In arrivo da Triggiano, in provincia di Bari, Alessandra è la bionda e abbronzata commessa di un negozio di articoli sportivi. Ad accompagnarla al suo esordio a La Ruota della Fortuna è il marito, mentre da casa la guardano i tre bambini – tra cui la piccola artista Alice il cui disegno tanto è piaciuto a Gerry Scotti.

Nel corso della puntata, Alessandra si è dimostrata simpatica e spigliata e, soprattutto, in gamba e davvero sveglia. Qualche tentennamento iniziale, per poi non sbagliarne nemmeno una. Stilosissima nel suo bel tailleur color Barbie, si è guadagnata la simpatia dell’intero studio, compresa quella di Samira Lui che non è riuscita a trattenersi da farle i complimenti. Peccato per la troppa emozione della finale, quando Alessandra si è fatta prendere dalla paura commettendo piccoli errori che l’hanno portata a perdere tutte e tre le buste.

Infine, aveva ragione Gerry Scotti, questa serata era proprio “maledetta”. Perchè Alessandra si è vista sfuggire di mano i 30.000 mila euro che l’attendevano all’ultimo gioco, dovendosi “accontentare” dei 12.000 euro accumulati in precedenza. Domani, però, avrà tutto il tempo di rifarsi…