“GF Vip”, Oriana accusa Micol. Cos’è successo dopo la lite

Scintille nella Casa del Grande Fratello Vip, a poche ore dalla finalissima. Quella che doveva essere una cena speciale per celebrare l’ultimo sabato sera a Cinecittà, si è invece rivelato terreno di scontro tra due grandi amiche come Oriana Marzoli e Micol Incorvaia. L’influencer venezuelana, in particolare, ha accusato la compagna di viaggio di essere piuttosto scontrosa negli ultimi giorni e, a tavola, si è accesa la lite. Le tensioni, però, sono durate poco ed è presto tornata l’armonia: cos’è successo tra le due concorrenti dopo gli attriti.

“GF Vip”, scintille tra Oriana e Micol: lite durante la cena

Al Grande Fratello Vip è andato in scena uno scontro tra Micol Incorvaia e Oriana Marzoli. Grandi complici nella Casa, le due amiche sono arrivate alla lite nelle scorse ore durante una cena speciale, organizzata per festeggiare l’ultimo sabato sera a Cinecittà prima della finalissima di domani sera. E, proprio a tavola, le due concorrenti hanno battibeccato, con l’influencer venezuelana che ha accusato la coinquilina di essere stata scortese negli ultimi giorni.

“Micol ultimamente ci rispondi sempre male“, l’accusa di Oriana. La sorella di Clizia Incorvaia però nega: “Io rispondo male? Ma quando mai!”. E contrattacca accusando l’amica di non esserle stata adeguatamente vicina nell’ultimo periodo, per lei complicato: “Ma cosa, stavo male e manco mi hai chiesto cos’avevo”. Oriana avverte in Micol grande tensione e si rivolge a lei così: “Micol ho paura di parlarti per come rispondi. Hai detto che eri arrabbiata con te stessa per i pensieri che avevi”.

Non è ben chiaro il motivo del recente malessere di Micol, che nella Casa continua a vivere una romantica storia d’amore con Edoardo Tavassi. Ma, stizzita dalle accuse di Oriana, con un gesto della mano la invita a chiudere il discorso. Gesto che ha scatenato l’ira della Marzoli: “Micol non mi fare così, ma chi ti senti? Tesoro, sono una tua amica, questo gesto no“. E aggiunge un secco “ti devi rilassare!”.

Micol chiarisce con Oriana e le rivolge parole d’affetto

Tuttavia le tensioni sono state presto stemperate nelle ore successive, quando i concorrenti si sono ritrovati a confidarsi con estrema sincerità. Nonostante la lite di pochi istanti prima, Micol rivolge a Oriana bellissime parole di stima ed affetto: “Non sei stata solo una compagna di viaggio stupenda, ma sei proprio una bellissima persona. Una persona di buoni sentimenti, che crede realmente nei legami“.

Micol si è ricreduta sul suo conto, trovando in lei un’amica davvero speciale: “Pensavo che, avendo già fatto diversi reality e avendo stretto legami di amicizia, non dessi il giusto peso ai rapporti. Invece mi sono ricreduta, mi sono ritrovata a capire che tu dai molto peso non solo ai rapporti, ma anche alle parole che vengono dette. Anche quando ti dico che sembra che non ascolti, tu ascolti benissimo”.

Infine, aggiunge: “Amo la tua schiettezza, la tua sincerità anche a costo della lite. Pero è più forte di te, tu hai bisogno di dire quella roba, e questa è una cosa bellissima”. Gli attriti hanno dunque lasciato spazio al momento della verità, la più nuda e sincera, che ha riportato l’armonia in Casa con un abbraccio tra le due amiche che vale più di mille parole.