“GF Vip”, cos’è accaduto davvero tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia

Il GF Vip e le sue dinamiche si sono evoluti. E si sono spostati. Ciò che succede, a poco più di un mese dalla fine, non è più ospitato dalle ampie mura del loft di Cinecittà ma da uno spazio decisamente più angusto. Stiamo parlando del famigerato van, nel quale gli inquilini sono soliti rifugiarsi per trovare un po’ di privacy e, talvolta, per infrangere il regolamento in barba al programma e al pubblico che segue da Casa.

Non sarebbe però questo il caso di Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia che, sorpresi in atteggiamenti affettuosi, hanno portato le loro ragioni di fronte ad Alfonso Signorini che ha chiesto a lui di essere sincero con Antonella Fiordelisi. I due, infatti, sono una coppia da circa 5 mesi ma, tra gelosie e dispetti, sembrano essere giunti definitivamente al capolinea. Vediamo cos’è successo davvero nel van.

Cos’è accaduto nel van tra Donnamaria e Nicole Murgia

Edoardo Donnamaria l’aveva promesso, aveva promesso vendetta dopo che Antonella Fiordelisi ha salutato Antonino Spinalbese – per il quale ha sempre avuto un debole – e ha assunto ufficialmente l’assurdo ruolo di “maschio alfa”. E così, del tutto inaspettatamente, ha anticipato ad Antonella Fiordelisi di essersi comportato in un certo modo con Nicole Murgia, nello specifico le ha rivelato di averle toccato il seno. Nel van, com’era prevedibile.

Di fronte a una Fiordelisi letteralmente sciolta in lacrime, Alfonso Signorini ha chiesto spiegazioni. Nicole Murgia è però certa di se stessa: rifarebbe tutto. Probabilmente non aveva previsto che ci sarebbe stato molto di più, che il suo rapporto con Donnamaria sarebbe stato fatto a pezzi e analizzato in ogni sua parte.

A raccontare cosa sia accaduto nel van è stata proprio lei: “Parlavamo di chirurgia plastica. Edoardo ha fatto una battuta sul fatto che non avesse mai visto tanti seni rifatti tutti insieme e mi ha detto che il mio seno era duro quindi l’ha toccato con un dito e poi ha capito che erano morbide”.

Niente di grave, a loro dire, ma solo un gesto senza alcun significato che però – guardacaso – Donnamaria ha riciclato per scatenare l’ennesima scenata di gelosia da parte di Antonella Fiordelisi. E lei, presa dallo sconforto, no, non può davvero perdonarlo. Si parla ancora di Antonino Spinalbese, ormai felicissimo di essere uscito dalla Casa e aver riabbracciato la sua bambina, mentre Alfonso Signorini chiede di fare chiarezza.

Edoardo Donnamaria e Murgia incastrati dalle clip

Chi di video ferisce, di video patisce. Questa potrebbe essere la sensazione avvertita dal pubblico dopo che Alfonso Signorini ha mostrato i tanti, troppi momenti che hanno visto complici Donnamaria e la Murgia. La “toccatina” nel van, davanti a certe immagini, è sembrata un pretesto per uscire puliti da una situazione scomoda, che probabilmente avevano sottovalutato.

Gli abbracci, gli sguardi, le mani strette di fronte ad Antonella Fiordelisi non hanno di certo messo in buona luce Donnamaria, che si è peraltro distinto per essere geloso e possessivo. Chi predica bene razzola male, verrebbe da pensare, ma l’impressione è che questo sia l’ennesimo tentativo di allungare le sorti di una relazione – amatissima dal pubblico da Casa – che è finita da tempo.

Di certo, le immagini hanno mostrato uno scenario completamente diverso da quello raccontato dai diretti interessati. L’attrazione c’è stata ed era sotto gli occhi di tutti. La volontà di liquidare tutto come qualcosa di innocente non ha quindi convinto o forse si voleva chiudere in fretta la partita dei Donnalisi per virare su altri argomenti. E così, in parte, è stato.

Donnamaria, invitato alla sincerità, ha poi lasciato Antonella Fiordelisi. La Murgia ha invece dichiarato di non avere alcuna attrazione nei confronti di Edoardo ma la sua uscita di scena lascia in sospeso una serie di non detto che sono destinati a essere chiariti nel corso delle prossime puntate.

Antonella Fiordelisi verso la finale

I giochi di coppia non hanno più senso. La volata finale ha messo tutti contro tutti ed è davvero questo quello che conta adesso. Antonella Fiordelisi ha basato il suo percorso al GF Vip sulla relazione con Edoardo Donnamaria, senza venire mai fuori davvero per quella che è. Glielo ha fatto notare anche l’opinionista Sonia Bruganelli dallo studio, che l’ha apertamente invitata a pensare a se stessa e al suo gioco.

Ormai immerso in una competizione all’ultimo superstite, il GF si prepara alla finalissima che – per la settima edizione – è prevista per il 3 aprile. Adesso si fa sul serio e non c’è più spazio per l’amore. Lo sa bene Antonella Fiordelisi che, nonostante l’evidente dispiacere mostrato per il comportamento di Donnamaria, ha visto rivoltarsi tutta la Casa contro di lei.